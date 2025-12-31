Le cyclone tropical intense Grant à 1.950 km de La Réunion, aucune menace pour l’île

Le cyclone tropical intense Grant continue d'évoluer à l'est du bassin Sud-Ouest de l'océan Indien ce mercredi 31 décembre 2025. À 4 heures, il se trouvait à 1.950 km à l'est-nord-est de La Réunion. Il se déplace vers l'ouest-sus-ouest à 24 km/h. "Il s'agit d'un système de très petite taille, avec des vents dangereux restant confinés dans un rayon de 50 à 80 km du centre" indique Météo France. "Aucune influence de ce système n'est attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte" ajoutent les météorologues. Pour rappel, le système a été baptisé "Grant" par les services météo australiens avant Noël (Photo : Météo France)

Au cours des cinq prochains jours, "il devrait se déplacer vers l'ouest-sud-ouest puis ouest-nord-ouest, mais devrait encore rester à bonne distance des terres habitées (à plus de 500 km au nord-est de Rodrigues)".

En terme d'intensité, il devrait se maintenir au stade de cyclone tropical intense au cours des prochaines prochaines heures avant de s'affaiblir rapidement au cours des jours suivants. Il devrait être rétrogradé au stade de dépression se comblant en fin de semaine.

Aucune influence de ce système n'est donc attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte.

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 165 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 230 km/h. Pression estimée au centre: 960 hPa. Position le 31 décembre à 04 heures locales: 15.0 Sud / 73.2 Est. Distance des côtes réunionnaises: 1950 km au secteur: est-nord-est Distance de Mayotte: 3030 km au secteur: est Déplacement: ouest-sud-ouest, à 24 km/h.

- Les intensités et positions prévues pour Grant au cours des prochains jours -

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 01/01 à 04h locales, par 16.1 Sud / 69.4 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 02/01 à 04h locales, par 15.5 Sud / 66.8 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 03/01 à 04h locales, par 14.8 Sud / 64.6 Est.

Dépression résiduelle

Centre positionné le 04/01 à 04h locales, par 14.7 Sud / 62.2 Est.

Dépression résiduelle

Centre positionné le 05/01 à 04h locales, par 15.1 Sud / 59.2 Est

"Attention, les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension" précise Météo France.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année. Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

- Et les noms sont... -

Pour rappel, le système qui évolue dans notre zone actuellement s'appelle Grant car il a été baptisé par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante

