À la une de ce samedi : expulsion au Port, La Salette, don de moelle osseuse, rétro, chasse au mammouth et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 19 septembre 2026 : - Famille menacée d'expulsion de son logement social au Port : les malaisants effets de manche du préfet - Saint-Leu : entre souvenirs et traditions, les fidèles racontent leur pèlerinage à La Salette - Don de moelle osseuse : à La Réunion l'Agence de la biomédecine des donneurs, notamment parmi les personnes métissées - La rétro de la semaine : Valère Narayanin, Jeux des Îles, Mathieu Caizergues, budget familial et cyberattaques - Dans un Danube asséché, la fièvre de la chasse au mammouth - La pa Météo France i di, sé zot i di – soleil i pèt (Photo www.imazpress.com)

Mine sévère et regard martial, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a sorti le grand jeu ce vendredi 18 septembre 2026. En direct à 12h30 dans le journal télévisé de Réunion la 1ere, il a annoncé qu'une famille du Port allait être expulsée de son logement social "parce qu'elle est liée par l'un de ses mineurs à un trafic de stupéfiants ou a des troubles à l'ordre public". L'annonce est ponctuée d'un très malaisant "ce n'est pas mon problème" lorsque la question du relogement de la famille est posée. L'effet de manche est magistral, mais, selon nos informations, en grande partie déconnectée de la réalité

Deux femmes sont à genoux à la porte de l’église du centre ville de Saint-Leu, les yeux rivés au sol, elles prient. Autour d'elles les autres fidèles sont debout, ils viennent des quatre coins de l’île et partagent le pèlerinage de la Salette, de longues heures de prières et de marche. Comme la tradition le veut depuis 1859, les chrétiens de l'île se donnent rendez-vous à Saint-Leu, chaque année pour le pèlerinage de La Salette. Ce samedi 19 septembre 2026, tous attendent la grande messe célébrée par l'évêque de La Réunion

A La Réunion, l’Agence de la biomédecine lance un appel afin de recruter de nouveaux donneurs volontaires de moelle osseuse, notamment parmi les personnes métissées. "Trouver un donneur compatible à chaque malade reste aujourd’hui un véritable défi, en particulier pour les patients issus de la diversité. Dans notre île, cette problématique est encore plus présente en raison du métissage de la population" note l'Agence. Les dons peuvent sauver la vie des personnes atteintes de maladies graves du sang. L'appel de l'Agence est lancé dans le cadre de la journée mondiale du don de moelle osseuse qui a lieu ce samedi 19 septembre 2026

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre 2026 :

• Lundi 14 septembre - Mort de Valère Narayanin au Nixon à Saint-Denis : une autopsie ordonnée, des témoins, dont des policiers, entendus

• Mardi 15 septembre - Si l'Etat ne met pas la main à la poche, La Réunion n'ira pas aux Jeux des Îles

• Mercredi 16 septembre - Mathieu Caizergues : examen avant la fin de l'année de l'appel de la famille pour rechercher une tombe vue par des gendarmes

• Jeudi 17 septembre - Allocations, APL, retraites : quand le gouvernement veut faire des économies dans les poches des familles de La Réunion

• Vendredi 18 septembre - Cyberattaques : sans moyens humains et techniques suffisants, La Réunion est en grande fragilité

"J’ai trouvé une dent !", s’écrie Aleksandar Denkov en montrant un fragment d’os jaunâtre qui affleure dans le sable près de Ryahovo, dans le nord de la Bulgarie. Photographe amateur de 30 ans, il est venu ce jour de fin août avec un espoir bien précis : trouver un mammouth. Ou plutôt des traces de ce pachyderme disparu depuis des milliers d’années.

Pour ce samedi 19 septembre 2026, après plusieurs jours nuageux, le soleil revient partout sur l'île. Le matin est ensoleillé. Les nuages se forment à la mi‑journée, mais le soleil restera présent. Le vent souffle modérément entre Saint‑Pierre et Les Avirons ainsi que vers Sainte‑Rose.