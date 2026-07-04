À la une de ce samedi : traitement des grands brûlés, vacances, marche citoyenne, rétro, Corée du Sud et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 4 juillet 2026 : - Au CHU de La Réunion, 500 patients accueillis chaque année au centre de traitement des brûlés - C'est les vacances : voici les bons plans pour profiter sans se ruiner - Après l'affaire Lyhanna, mobilisation pour une loi globale contre les violences sexuelles - La rétro de la semaine : assistantes maternelles, école Sainte-Marguerite, la France écrase la Suède, bioéthanol et drame à Sainte-Marie - En Corée du Sud, des poupées IA tiennent compagnie aux seniors - La pa Météo France i di, sé zot i di - un début de vacances sous les nuages (Photo www.imazpress.com)

Le CHU de La Réunion poursuit la consolidation de son offre de soins dédiée aux patients brûlés. Désormais officiellement baptisé Centre de traitement des brûlés, le service prend en charge l'ensemble des brûlures, des plus bénignes aux plus sévères, tout en limitant les évacuations sanitaires vers l'Hexagone. Chaque année, près de 500 patients y sont pris en charge, un chiffre stable qui correspond à la moyenne nationale.

Ce samedi 4 juillet 2026 marque enfin le début des vacances d'hiver austral à La Réunion. Un bonheur pour les enfants, un tracas pour les parents, parfois à court d’idées pour éviter que leurs marmailles passent les vacances les yeux rivés vers les écrans. Difficile aussi de trouver des activités à petits prix dans le contexte d’inflation et de vie chère actuel. Il est cependant possible de profiter des vacances sans se ruiner. Voici quelques-unes de nos idées...

Associations féministes et de défense des enfants appellent ce samedi à une "grande marche citoyenne" dans toute la France contre les violences sexuelles, une mobilisation qui fait suite à la mort de la collégienne Lyhanna dans le Gers.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026 :

• Lundi 29 juin - À La Réunion, des assistantes maternelles dénoncent des dysfonctionnements dans les procédures d’agréments

• Mardi 30 juin - École Sainte-Marguerite : le parquet ordonne le classement sans suite des 11 plaintes pour agressions sexuelles sur mineurs

• Mercredi 1er juillet - Mondial 2026 : la France écrase la Suède et rejoint le Paraguay en 8es de finale

• Jeudi 2 juillet - Rouler au bioéthanol à La Réunion, c'est techniquement possible mais pas rentable, la filière n'est donc pas développée

• Vendredi 3 juillet - [Photos] Sainte-Marie : un enfant de deux ans et demi perd la vie dans l'incendie d'un appartement

Dans son minuscule appartement où elle vit seule, Bang Chun-ja, 78 ans, passe ses journées avec une poupée dotée d'IA au comportement enfantin, une scène courante en Corée du Sud où la population est vieillissante.

Soleil au menu de ce samedi 4 juillet 2026 pour Matante Rosina... enfin, que le matin. Dans l'après-midi, les nuages s'installent sur le relief, les éclaircies s'effacent. Attention dans l'est et le nord, la pluie pourrait venir gâcher le début de week-end et de vacances