À la une de ce samedi : carburants, chocolat, front froid, aviateur américain recherché, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 4 avril 2026 : - Hausse des carburants : et si la France s'inspirait de ce qui se fait ailleurs dans le monde pour aider les usagers - Pâques : le chocolat coûte plus cher mais La Réunion continue à beaucoup consommer - Météo : après le passage d'un front froid, La Réunion perd entre 2 et 4 degrés - Un aviateur américain dont l'appareil s'est écrasé en Iran recherché par les deux camps - La rétro de la semaine : professionnels de la route en colère, hausse des carburants, pas de poisson d'avril, déficit à l'Université et arrêt de l'éruption - La pa Météo France i di, sé zot i di - retour du soleil ce samedi (Photo www.imazpress.com)

Face à l’augmentation des prix des carburants, le monde s’organise lentement. Les Réunionnais aussi attendent des mesures concrètes. Le gouvernement a proposé des compensations financières pour les professionnels de la route, dont les entreprises sont en difficulté, ainsi que pour les agriculteurs et les pêcheurs. Mais rien pour le citoyen lambda. Pour les élus en manque d’inspiration, voici ce qui se fait ailleurs dans le monde.

Ce long week-end de Pâques du 4 au 6 avril, les chocolats seront bien à la table des Réunionnais ou cachés dans le jardin (sauf s'il le vigilance forte pluie vient gâcher la fête). Malgré un prix élevé, un budget serré, une vie toujours plus chère et des carburants hors de prix, le chocolat fait toujours recette

Un front froid pluvio-orageux est passé sur La Réunion ce vendredi, emmenant avec lui une dégradation nuageuse et localement pluvieuse. Ce samedi 4 avril 2026, c'est un temps plus sec et moins perturbé mais avec un air plus frais qui arrive sur le département. En 48 heures, La Réunion devrait perdre entre 2 et 4 degrés

Forces iraniennes et américaines étaient engagées samedi dans une course effrénée pour retrouver un des deux membres d'équipage du premier avion de combat américain à s'être écrasé en Iran depuis le début de la guerre, Téhéran affirmant avoir touché l'appareil.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026 :

• Lundi 30 mars - Hausse des carburants : ils font entre 100 et 350 kilomètres par jour, des professionnels de la route menacent de faire grève

• Mardi 31 mars - Carburants : La Réunion à la veille d'une hausse des tarifs, automobilistes, préparez vos portefeuilles

• Mercredi 1er avril - Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est aujourd'hui que les prix des carburants flambent

• Jeudi 2 avril - Déficit à l'Université de La Réunion : une situation préoccupante mais "pas catastrophique", selon Jean-François Hoarau

• Vendredi 3 avril - Volcan : l'éruption du Piton de la Fournaise s’est à nouveau arrêtée

Le front froid est passé et Matante Rosina nous annonce le retour du beau temps pour ce samedi 4 avril 2026. La matinée s'annonce lumineuse avec un beau soleil sur l'île. L'après-midi, le nord et l'est se couvrent un peu avec quelques averses dans les hauts qui peuvent aller jusqu'à Saint-Denis ou Saint-André. Le reste de l'île profite quand même d'une belle journée. Les températures ont déjà commencé à baisser, Matante Rosina note une perte de 2 à 4 degrés par rapport à jeudi.