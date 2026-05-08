À la une de ce samedi: salon de la maison, PS en crise, rétro de la semaine, Babiluzion Macédoine du Nord et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 9 mai 2026 : - Saint-Denis : la baisse du pouvoir d'achat pèse aussi sur le Salon de la Maison - Tensions au PS : Vallaud claque la porte de la direction, Faure en minorité - La rétro de la semaine : drogues, infirmiers, contrats PEC, agriculture sous tension, route des laves - Saint-Denis : des centaines de personnes réunies au Chaudron pour rendre hommage à Babiluzion - Dans les montagnes de Macédoine du Nord, le combat pour la reconnaissance des chiens Karaman - La pa Météo France i di, sé zot i di - un samedi qui se dégrade l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

À la Nordev de Saint-Denis, les allées du 37e Salon de la Maison donnent cette année une image contrastée de l’économie réunionnaise. Derrière les stands de décoration, d’aménagement ou de rénovation, les exposants oscillent entre inquiétude sur le pouvoir d’achat et satisfaction commerciale. La plupart d'entre eux partagent cependant le même constat : le contexte économique pèse sur les comportements des visiteurs

Les tensions couvaient depuis plusieurs mois: le premier secrétaire du PS Olivier Faure se retrouve en minorité et plus isolé que jamais, après la décision vendredi du chef des députés socialistes Boris Vallaud de quitter la direction du parti.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai 2026 :

• Dans les bars de La Réunion la consommation de drogue par les salariés et les clients se banalise

• Deux cabinets d'infirmiers libéraux mettent la clé sous la porte tous les mois à La Réunion

• Baisse des contrats PEC : les élus appellent à la mobilisation contre la décision de l'Etat "déconnectée des réalités de La Réunion"

• Foire de Bras-Panon : sous tension et en grande difficulté, l’agriculture de La Réunion va exposer son savoir-faire

• [Photos - Vidéo] On roulera (très) bientôt sur la route des laves, les travaux de reconstruction "largement en avance sur le calendrier"

(Actuaoisé) Ce vendredi 8 mai 2026, des centaines de personnes se sont réunies au Chaudron, à Saint-Denis, pour commémorer la mémoire de Babiluzion. L'artiste, figure de la scène reggae dancehall réunionnaise, est décédé ce mercredi à l'âge de 48 ans. Les hommages continuent d'affluer.

Dans un monastère isolé de l'ouest montagneux de Macédoine du Nord, le père Porfirij commence chaque journée en nourrissant ses Karaman, de grands chiens de berger noirs sur le point d'être reconnus comme la première race autochtone du pays.

Pour ce samedi 9 mai, la matinée commence correctement malgré quelques entrées maritimes sur l'est, les éclaircies sont assez nombreuses pour bien démarrer la journée. Mais l'accalmie ne dure pas. L'après-midi, le ciel bascule franchement et la grisaille gagne toute l'île, personne n'est épargné avec des averses qui tombent sur tous les secteurs.