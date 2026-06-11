À la une de ce vendredi : commerce, trafic de drogue, Mondial de foot, Jeux des villes, Réunionnais emprisonné au Costa Rica et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 12 juin 2026 : - Enseignes internationales : Ikea, H&M, Sephora, Action... toujours absentes du paysage commercial à La Réunion - Trafic de drogue entre La Réunion et Maurice : les prévenus reconnaissent les faits mais minimisent leur rôle - Mondial-2026 de foot : le Mexique ouvre le bal par une victoire face à l'Afrique du Sud - Saint-Pierre : 1.400 jeunes attendus la première édition des Jeux des Villes - Réunionnais emprisonné au Costa Rica : le Quai d'Orsay assure "suivre avec attention la situation de notre compatriote" - La pa Météo France i di, sé zot i di - un vendredi avec un peu de soleil (Photo www.imazpress.com)

Starbucks, Zara, Ikea, Sephora ou encore Action. Ces enseignes internationales font partie du quotidien de nombreux Réunionnais qui vivent désormais dans l’Hexagone et ailleurs, mais restent absentes du paysage commercial local. Pourtant, le marché réunionnais n'est pas considéré comme trop petit ou insuffisamment rentable. Alors pourquoi ces marques ne s'implantent-elles pas sur l'île ? Entre contraintes logistiques, modèles économiques et choix stratégiques, les explications sont multiples.

Ce vendredi 12 juin 2026, le procès d'un vaste trafic de zamal en direction de l'île Maurice entre dans sa deuxième journée d'audience. Après presque trois ans d'enquête, douze prévenus, dix hommes et deux femmes se retrouvaient hier à la barre du tribunal correctionnel pour une audience prévue sur deux jours. Les peines requises par le ministère s'échelonnent de 10 années d'emprisonnement à 3 ans, dont deux avec sursis probatoire, suivant l'implication de chacun.

Les premiers buts du Mondial-2026 ont été inscrits à domicile par le Mexique, vainqueur de l'Afrique du Sud (2-0) au terme d'un match d'ouverture engagé, dans un stade Azteca en fusion, où régnait une ambiance de fête depuis la cérémonie d'ouverture en musique.

Le Comité régional olympique et sportif (Cros) de La Réunion lance la première édition des Jeux des Villes, samedi 13 juin 2026 à Saint-Pierre. Douze communes de l'île, près de 1.400 jeunes sportifs et huit disciplines seront réunis pour une journée placée sous le signe du sport, du dépassement de soi et du vivre-ensemble.

Nous vous le révélions le 6 juin 2026, depuis octobre 2025, Mathieu Laï Hok Tim, un Réunionnais, père de deux enfants est incarcéré dans une prison du Costa Rica en Amérique centrale. L'homme est accusé de violences conjugales après une plainte déposée par sa compagne. Alors que sa mère confiait à Imaz Press se sentir "abandonné par l'État", le Quai d'Orsay nous a répondu et dit "suivre avec attention la situation de notre compatriote".

Pour ce vendredi 12 juin 2026, le littoral nord-est subit encore quelques averses résiduelles le matin, mais le reste de l'île profite de conditions bien plus douces. L'après-midi, les ondées se montrent moins virulentes que la veille et se concentrent sur les hauts du sud et de l'ouest. Les brises règnent en maître partout sur l'île et la mer reste peu agitée.