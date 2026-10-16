À la une de ce vendredi : Grand raid, Didier Robert, budget, championnats de surf, journée des aidants et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 16 octobre 2026 : - Grand Raid : Vincent Esmiol et Ruth Croft en tête de la Diagonale des fous, le Réunionnais Judicaël Sautron en 6ème position - Cour d’appel : dernier jour de procès pour Didier Robert dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la Région - Budget : à l'Assemblée, le gouvernement essuie un revers sur la fiscalité des retraités - Surf : Olivier Marimoutou vise la première place des championnats de France - Saint-Denis : une journée pour les aidants au Jardin de l'État - La pa Météo France i di, sé zot i di – vendredi ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Les folles et les fous sont lâchés sur les sentiers de La Réunion ce jeudi soir 15 octobre 2026. Ce vendredi matin, Vincent Esmiol est en tête de la Diagonale chez les hommes et Ruth Croft fait la course en tête chez les femmes. Suivez notre direct

Le procès Didier Robert et de ses coaccusés dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la Région doit s'achever ce vendredi 16 octobre 2026. Depuis le début de cette affaire, ce mercredi, l'audience est marquée par plusieurs incidents, notamment entre l'avocat de l'ex-président de Région et la présidente de la cour

Le gouvernement a essuyé jeudi un revers à l'Assemblée nationale sur une mesure phare de son projet de budget pour 2027, visant à augmenter l'impôt de certains retraités, alors que le rythme des débats éloigne la perspective d'un vote sur les recettes mardi.

Après les championnats du monde au Brésil, c'est à Hossegor, en France, qu'Olivier Marimoutou, surfeur péi pose ses planches pour participer aux championnats de France 2026 en kneeboard et en dropknee. La compétition aura lieu du samedi 17 octobre au dimanche 25 octobre 2026. À quelques jours de la compétition, c'est avec l'esprit serein et des objectifs en tête que le sportif a posé ses valises dans les Landes

Un évènement a lieu samedi 17 octobre 2026 au Jardin de l'Etat (Saint-Denis) à l'occasion de la Journée nationale des aidants. Organisé par le Département, cette journée vise, selon le communiqué de presse, à "’informer sur les dispositifs et ressources existants" et à "rencontrer les acteurs du territoire"

Pour ce vendredi 16 octobre 2026, Matante Rosina annonce une belle journée avec du soleil du matin jusqu'au soir. Quelques nuages dans l’est, mais le temps reste globalement agréable. Dans l’après-midi, de belles éclaircies alternent avec les nuages dans l’ouest et du sud.