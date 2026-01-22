À la une de ce vendredi : variole du singe à La Réunion, loi plein emploi, accident mortel, pétrolier russe intercepté, pollution marine et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 23 janvier 2026 : - Un cas de variole du singe, le premier depuis 2024, identifié à La Réunion - Loi plein emploi et RSA : un an après, une réforme plus progressive que punitive à La Réunion - La Saline : une sexagénaire meurt percutée par une voiture au giratoire de Bruniquel - La France intercepte à nouveau un pétrolier de la flotte fantôme russe - Pollution marine dans l'océan Indien : un plan régional en discussion pour protéger l’environnement - La pa Météo France i di, sé zot i di - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : une journée globalement agréable (Photo www.imazpress.com)

Un premier cas de variole du singe, appelé également Mpox, a été identifié chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar, annonce l'Agence régionale de santé (ARS) ce jeudi 22 janvier.Cette personne a été placée à l’isolement. Le début des symptômes est postérieur à son vol de retour. Ses proches ont été identifiés et bénéficient d’un suivi médical rapproché, en lien avec le CHU de La Réunion, afin d’éviter toute transmission du virus. Les derniers cas recensés à La Réunion datent de juin 2024.

Obligation d’activités, inscription automatique à France Travail, sanctions redoutées… Lors de son adoption, la réforme du Revenu de solidarité active (RSA) avait suscité de vives inquiétudes à La Réunion. Un an après son entrée en vigueur, les acteurs locaux dressent un premier point d’étape, loin des scénarios les plus alarmistes

Une femme d'une soixantaine d'années a perdu la vie ce jeudi 22 janvier 2026 à La Saline-les-Bains, après avoir été renversée par une voiture au niveau du giratoire de Bruniquel. Malgré la prise en charge rapide des secours, la victime a succombé à ses blessures. Les circonstances de l'accident doivent encore être déterminées. Il s'agit de la première victime de la route de cette année 2026.

La Marine française a arraisonné jeudi en Méditerranée un pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe, quatre mois après l'interception en Atlantique d'un de ces navires qui permettent à Moscou d'exporter son pétrole en contournant les sanctions occidentales.

Du 19 au 25 janvier 2026, Zanzibar (Tanzanie) accueille une réunion régionale consacrée à la réponse d’urgence à la pollution marine dans l’océan Indien. Cette rencontre réunit des experts techniques, des responsables opérationnels et des décideurs publics dont La Réunion, afin de renforcer la coordination régionale et les capacités de préparation et de réponse face aux incidents de pollution marine. Les risques de pollution des mers et des océans s’intensifient, sous l’effet combiné des événements climatiques et de l’accroissement du commerce maritime.

Ce vendredi 23 janvier 2026, Matante Rosina a sorti sa boule de cristal ce matin. À l’intérieur, elle voit d'abord un beau soleil, surtout dans les hauts. En regardant de plus près, quelques nuages apparaissent et vienne déposer de petites averses l'après-midi, surtout dans le sud et le sud-ouest mais rien de bien méchant. Sa boule tremble un peu : le vent souffle fort et la mer est un peu agitée.