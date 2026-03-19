À la une de ce vendredi : dangerosité du volcan, étude auprès de l'éruption, Iran, trier les bouteilles plastiques, "SOS Employeurs" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 20 mars 2026 : - Volcan : un spectacle aussi magique que dangereux, dix personnes égarées à proximité de la coulée secourues - Volcan : la lave rencontre la mer et offre un terrain d'étude précieux pour les scientifiques - L'Iran en passe d'être "décimé", assure Netanyahu - "Boutey na 7 vies" : une campagne pour inciter les réunionnais à trier leurs bouteilles plastiques - Économie sociale et solidaire : lancement à La Réunion du dispositif d’appui "SOS Employeurs" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vendredi bien agréable dans sa majorité (Photo www.imazpress.com)

L'éruption au Piton de la Fournaise ce poursuit se vendredi 20 mars 2026. Un spectacle à la fois unique par sa beauté et ses fontaines de lave qui plongent dans l'océan et dangereux. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dix personnes égarées à proximité de la coulée à Sainte-Rose - dans une zone interdite au public - ont dû être secourues à distance par le PGHM. S'approcher trop près de la lave, ou sortir des sentiers est "un risque mortel" rappelle la préfecture.

Entré en éruption le vendredi 13 février 2026, le Piton de la Fournaise se donne en spectacle. Alors que la lave se déverse dans la mer au niveau de Sainte-Rose, des scientifiques se préparent à intervenir sur place. Le but : tenter de documenter des phénomènes rares, comme il en a été observé lors de précédentes éruptions, comme en 2007 où des espèces de poissons, inconnus jusque là, étaient remontés morts des profondeurs, certainement à cause de la chaleur.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré jeudi que l'Iran était en passe d'être "décimé", près de trois semaines après le début d'une guerre qui a fait flamber les prix des hydrocarbures.

Depuis le 1er janvier 2026, tous les emballages en plastique vont dans le bac jaune, même les bouteilles plastiques. Pourtant, en 2025 à La Réunion, seuls 37 kilos de déchets plastiques par habitant terminaient dans la poubelle jaune. Afin de sensibiliser la population, plusieurs acteurs de la filière - Cilam, Cot, Cilaos et les Brasseries de Bourbon - avec le soutien de CITEO - ont lancé une campagne de communication intitulée "Boutey na 7 vies". Elle vise à rappeler un message : chaque bouteille plastique triée peut être recyclée et contribuer à fabriquer de nouvelles bouteilles.

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) lance le dispositif d’appui "SOS Employeurs ESS", inédit, destiné à soutenir les structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) confrontées à des difficultés économiques. À La Réunion, près d’un tiers des associations employeuses disposent d’une trésorerie inférieure à trois mois, 70 % estiment leurs fonds propres fragiles ou inexistants tandis que les financements publics enregistrent une baisse pouvant atteindre 58 % dans certains territoires.

Après le jeudi bien arrosé, matante Rosina nous annonce un vendredi 20 mars plus clément ! La matinée s'annonce bien ensoleillée sur l'île. L'après-midi, quelques petites averses se développent sur les hauteurs de l'ouest avec des débordements possibles jusqu'en bord de mer.