À la une de ce vendredi : pétroliers silencieux, cessez-le-feu, 1er mai chômé, apologie du terrorisme, "Je lis un livre péi" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 17 avril 2026 : - Prix des carburants : les pétroliers ne parlent toujours pas, mais pas d’inquiétude, ils sont en parfaite santé financière - Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban entre en vigueur - 1er mai : jour chômé entre cadre légal, réalités du terrain et héritage militant - Tribunal de Saint-Denis : un homme jugé pour apologie du terrorisme et menace de crime - L’opération "Je lis un livre péi" fête ses dix ans - La pa Météo France i di, sé zot i di - un vendredi très chaud (Photo www.imazpress.com)

Ce jeudi 16 avril 2026, nous avons écrit aux pétroliers. Dans un e-mail envoyé à 6h48 du matin, nous leur avons adressé une série d'interrogations communes à l'ensemble des Réunionnais. Les rois du pétrole - qui n'ont jamais de problème en fin de mois -, ne nous ont pas répondu. Sans surprise. Ils sont silencieux après avoir déclenché une tempête dans le pouvoir d'achat des familles de l'île. Faute de réponses officielles à des questions qui semblent pourtant à la portée des quatre compagnies pétrolières installées à La Réunion, nous avons choisi de publier les questions que nous leur avons posé.

Un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban est entré en vigueur vendredi matin, après avoir été annoncé par le président américain Donald Trump, qui a dit vouloir organiser une rencontre entre les dirigeants des deux pays.

Seul jour férié obligatoirement chômé en France, le 1er mai reste pourtant une exception parfois contournée dans certains secteurs. À La Réunion, fleuristes et boulangers composent avec la loi… et les réalités économiques, tandis que les syndicats rappellent la portée historique de cette journée.

Ce vendredi 17 avril 2026, doit comparaitre devant le tribunal de Champ-Fleuri (Saint-Denis), l'auteur d'alerte à la bombe visant l'aéroport Roland-Garros et de décapitation de personnes. Le jeudi 26 juin 2025, l'homme avait adressé plusieurs courriels alarmants aux rédactions d'Imaz Press, de Radio FreeDom et d'autres médias locaux annonçant un attentat imminent à l’arrivée du vol AF648. L'homme âgé, de 30 ans et résidant au Tampon, avait été interpellé au Tampon. En raison de la grève des avocats, son procès devrait être renvoyé.

Pour la 10ème année consécutive, l’association La Réunion organise l’opération "Je lis un livre péi". Un événement incontournable, qui célèbre la richesse et la diversité de l’édition réunionnaise, et qui se tiendra du 18 au 25 avril 2026. Elle se déroule en lien avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur du 23 avril. Elle a pour mission de valoriser le travail de création de nos talents locaux tout en rendant le livre accessible à tous les publics.

Pour ce vendredi 17 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée très chaude. La matinée commence bien lumineuse sur l'ensemble de l'île avant que les nuages prennent possession des hauts. L'après-midi, la moitié sud-ouest reçoit quelques averses mais retrouve vite un temps ensoleillé. Le vent est faible, l'air est humide et les températures grimpent.