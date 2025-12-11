À la une de ce vendredi : business de stupéfiants, décès de motards, plan anti-bandes, liquidation de Brandt, un concert pour Krystina et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 12 décembre 2025 : - Drogue par colis, machine à cash, armes et paris sportifs : la cour d’appel décortique un business bien rodé à Saint-Louis - Sécurité routière : les décès de motards ont triplé en un an - 10 mois du Plan anti-bandes : des résultats "concrets et mesurables" selon la préfecture - "Un choc" : la liquidation de Brandt prononcée, quelque 700 emplois supprimés - Saint-Pierre : un concert solidaire pour Krystina, atteinte d'une malformation cardiaque - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina prévoit un vendredi maussade (Photo www.imazpress.com)

Ce jeudi 12 décembre 2025, la cour d’appel de Saint-Denis a longuement examiné un vaste dossier de stupéfiants initié en 2024 dans un quartier de Saint-Louis. Cinq prévenus, condamnés en première instance par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre en juin dernier, comparaissent pour un trafic particulièrement structuré impliquant multiples colis, identités empruntées, caches sophistiquées, écoutes téléphoniques, flux financiers et armes.

L'année 2025 est particulièrement meurtrière sur les routes de La Réunion. Si les piétons sont les premières victimes, les motards, eux, sont en deuxième ligne. Ces deux dernières semaines, trois d'entre eux ont perdu la vie au guidon de leur moto. Le bilan routier, toute victime confondue, dépasse déjà le bilan de l'an dernier, avec 40 décès comptabilisés au 11 décembre, contre 39 en 2024.

Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a annoncé en grande pompe le mardi 28 janvier 2025 un nouveau plan de lutte contre la délinquance. Dix mois après le lancement de ce plan "Anti-bandes", les autorités se félicitent de résultats "concrets et mesurables".

"Un choc": la justice a prononcé jeudi la liquidation judiciaire du groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français qui disparaît en laissant quelque 700 salariés au chômage et les plonge dans une grande détresse à la veille de Noël.

L'association Abouna, organise un concert de gospel en solidarité pour Krystina Biéga, huit mois atteinte d'une malformation cardiaque. L'événement se déroulera le samedi 13 décembre 2025 au théâtre de Pierrefonds, 8 Chemin Salomon Malangu, à coté de l'ancienne usine de Pierrefonds, de 19 heures à 21 heures (Saint-Pierre).

Ce vendredi 12 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case n°12 de son calendrier de l'avent et y trouve un mini sachet de chips de patate douce. Ce matin, son chat Miyu n'a pas voulu pointer le bout de son museau dehors : signe d'une journée qui s'annonce maussade. En grignotant ses chips, elle sent que des averses modérées à fortes pourraient éclater un peu partout, surtout dans le Nord-Ouest, avec quelques coups de tonnerre possibles. Les éclaircies ? Presque inexistantes. Aujourd'hui, Matante Rosina préfère se mettre à l'abri. Et chez vous, le ciel i tire la langue aussi ?