À la une de ce vendredi : passage en revue de 2025, 40 morts en Suisse, rémunération par France Travail, La Poste accessible, nettoyage des plages et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 2 janvier 2026 : - Garance, faits-divers, victoires sportives... 2025 a été l'année de grands événements - Suisse : une quarantaine de morts dans l'incendie d'un bar, neuf Français blessés et huit autres pas encore localisés - En formation dans l'Hexagone, une Réunionnaise attend d'être payée depuis trois mois par France Travail - Nouvelle cyberattaque contre La Poste : les sites de nouveau accessibles - Littoral de l'ouest : moins de déchets ramassés après les fêtes, à "l'exception de la plage de Trou d’Eau - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et du ciel bleu (Photo www.imazpress.com)

Ils vous ont fait sourire, rire, parfois émus, ils vous ont attristés et parfois choqués, les événements qui ont ponctué l'année 2025 ont été nombreux. Il y a le passage de Garance sur La Réunion, plusieurs faits divers, des élus locaux condamnés, un gouvernement qui change au gré du vent, un ancien président en prison, le génocide à Gaza... Fort heureusement il y a eu aussi de belles choses, les victoires sportives - les survivants.e.s du Grand raid par exemple -, ainsi que les actes de générosité et de solidarité dont La Réunion sait faire preuve de tout temps. Passage en revue.

Une quarantaine de personnes ont péri et plus d'une centaine ont été blessées dans l'incendie d'un bar bondé durant la nuit du Nouvel An dans la station de ski huppée de Crans-Montana, en Suisse, "un drame d'une ampleur inédite" selon le président de la Confédération helvétique.

Stéphanie Rivière, 50 ans et habitante de Saint-Paul, a laissé son île pour quelques mois, le temps de suivre une formation à Rennes. Installée depuis le 20 octobre 2025, la Réunionnaise attend depuis trois mois le versement de sa rémunération par France Travail. Contacté, France Travail indique que le paiement a pourtant été ordonné.

Les sites de La Poste et de La Banque postale étaient de nouveau accessibles jeudi en fin d'après-midi, alors qu'une cyberattaque les avaient paralysés une grande partie de la journée, un nouvel incident quelque jours après une précédente attaque massive qui avait fortement perturbé le suivi des colis pendant la période de Noël.

Les festivités du nouvel an ont battu leur plein dans la nuit de ce mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026. Feux d'artifices, piques-niques et musique ont rythmé la soirée de milliers de personnes venues profiter du lagon. Après la fête, ce fut l'heure du nettoyage pour la Tamarun SPL. Elle indique une "baisse globale des déchets cette année", à "l'exception de la plage de Trou d’Eau, où un important point noir a été relevé".

Ce vendredi 2 janvier 2026, Météo France annonce des températures minimales, souvent 2 à 3 degrés en-dessous des normales de saison. De quoi ravire Matante Rosina qui n'apprécient guère les fortes chaleurs. Le soleil et le ciel bleu sont au rendez-vous. Elle dit aussi qu'il y aura quelques petites averses dans les hauts du nord et de l'est. Et chez vous, comment se passent les choses ?