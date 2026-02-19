[Publireportage] Cyberattaque à La Réunion : "arrêtons de se voiler la face"

La France est le pays le plus touché par les cyberattaques après les Etats-Unis. Si La Réunion est à plus de 10.000 km de l’hexagone, elle n’en est pas moins exposée à ce phénomène grandissant. En 2025, plus d’une quarantaine de signalements ont été recensés contre 14 en 2023. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg car les cyberattaques ne sont parfois pas détectables, souvent difficilement avouables (Photo D.R.)

- "Ce n’est pas une honte, il faut en parler !" -

Un mail "urgent" qui met la pression, un fournisseur habituel qui change soudainement de coordonnées, un mot de passe refusé, un serveur qui ralentit fortement … autant de signes, parfois indétectables, qui pourraient vous mettre la puce à l’oreille. Vous êtes peut-être victime d’une cyberattaque.

Et là tout s’effondre. Des données sont volées, votre réputation est entachée et les clients claquent la porte.

"Arrêtons de se voiler la face" argue Matthieu Druilhe, directeur Cybersécurité chez Réunion THD. "Nous ne sommes pas moins exposés ici. La Réunion est le 3eme département le plus fibré en France. Le nombre d'attaques explose et pas seulement dans les grandes structures. Ce n’est pas une honte, il faut en parler. C’est pour ça que nous avons créé le projet EDIH La Réunion, porté par un consortium coordonné par Cyber Réunion, associant Digital Réunion, CLUSIR ROI, CCI Réunion, La Réunion Développement et la Technopole de La Réunion. Et un numéro d’urgence aussi, notamment pour l’accueil des victimes."

- Alors comment agir ? -

Si les TPE et PME hésitent à franchir le pas de peur de débourser des sommes astronomiques, la perte de client peut être plus coûteuse.

Cyber Réunion agit et propose un diagnostic permettant dans un premier temps d’évaluer la maturité digitale de l’entreprise.

Il est gratuit, financé par la Région Réunion et l’Union Européenne.

Un plan d’action adapté à la taille de l’entreprise et une mise en œuvre financés à 64 % par l'État sont ensuite proposés. Des formations gratuites sont également mises à disposition pour renforcer les compétences internes pour lutter contre la cybercriminalité et 100 % prises en charge.



Pour en savoir plus : rendez-vous ici

Numéro d’urgence : 0262 974 999

















