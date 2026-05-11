À retenir ce lundi soir : guerre au Moyen-Orient, une Française positive au hantavirus, un enfant violenté, exposition "Estime de soi" et incendie mortel à Lyon

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 11 mai 2026 : - Guerre au Moyen-Orient : Emmanuel Macron assure que la France n'a "jamais envisagé" un "déploiement" dans le détroit d'Ormuz - Hantavirus : une première Française testée positive, son état s'est dégradé dans la nuit, 22 cas contacts recensés - Le Tampon : un enfant de un an violenté par son père, l'homme placé en garde à vue - Exposition "Estime de soi" : l’aboutissement d’un projet pour les adolescents suivis en endocrinologie pédiatrique - Un incendie criminel fait trois morts près de Lyon, dans un quartier exposé au narcotrafic

Le président français Emmanuel Macron a assuré dimanche que son pays n'avait "jamais envisagé" un "déploiement" militaire naval dans le détroit d'Ormuz, mais une mission de sécurisation "concertée avec l'Iran".

Une passagère française, rapatriée du bateau de croisière MV Hondius, a été testée positif à l'hantavirus, a annoncé lundi la ministre de la Santé Stéphanie Rist, faisant également état de 22 cas contacts identifiés. Plus d'informations à suivre.

Ce dimanche 10 mai 2026, un enfant âgé de un an a été violenté par son beau-père sur la commune du Tampon, dans le quartier de Trois Mares. Il a été interpellé après les faits rapporte un média local. Une information confirmée à Imaz Press. Selon nos informations, l'homme est actuellement en garde à vue. L'enfant a été transféré à l'hôpital. Une enquête est en cours.

Ce mercredi 6 mai 2026, le CHU de La Réunion a présenté l’exposition du projet "Estime de Soi" dans le hall d’accueil du site du sud, troisième session d’une initiative dédiée aux jeunes patientes et patients de l’unité d’endocrinologie pédiatrique.

Trois personnes sont décédées lundi matin lors d'un incendie criminel dans un immeuble de Décines-Charpieu, en banlieue de Lyon, et la piste du règlement de comptes entre narcotrafiquants est à l'étude.