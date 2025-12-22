À retenir ce soir : quatre personnes en garde à vue, 936.000 euros à la CGSS, La Poste en panne, 18 euros la bouteille de gaz et Didier Robert candidat

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 22 décembre 2025 : - Meurtre présumé de Rayan, 18 ans, à Saint-Gilles : la piste d’une rixe mortelle à la sortie du Tao Club se précise - Sainte-Suzanne : le chef d’entreprise accro aux paris hippiques devra payer 936.000 euros à la CGSS - Les sites de La Poste et la Banque postale victimes d'un incident technique - Région Réunion : le prix de la bouteille de gaz reste plafonné à 18 euros - Municipales 2026 : Didier Robert se lance dans la course pour Saint-Paul

Les circonstances de la mort de Rayan, 18 ans, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi 19 décembre 2025 près du parking d’une discothèque de l’Ouest, s’éclaircissent peu à peu. Selon nos informations, plusieurs rixes à la sortie du Tao Club à Saint-Gilles serait à l’origine du décès du jeune homme, originaire de l’Éperon, qui fêtait ce soir-là son anniversaire

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis a condamné ce vendredi 21 novembre 2025 Jean-Claude N. à trois ans de prison, dont un avec sursis probatoire, pour avoir détourné près de 1,8 million d’euros des comptes de son entreprise afin de financer une addiction massive aux paris hippiques. Une lourde amende de 250.000 euros, une interdiction de gérer pendant dix ans et l’obligation d’indemniser les organismes sociaux complètent la peine.

Ce lundi 22 décembre 2025, La Banque postale et La Poste sont inaccessibles sur internet, victime d'un un incident technique qui empêche notamment les clients d'accéder à leur compte. Le problème "est en cours de résolution", assure la Banque postale. D'après le site d'actualité technologique Clubic, il s'agirait d'une cyberattaque.

Réunie ce jeudi 18 décembre 2025 sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission permanente a voté la reconduction du dispositif de plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 18 euros, sur la nouvelle période allant du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026.

Didier Robert sera bien candidat aux élections municipales de Saint-Paul en 2026. Ce sont nos confrères du Quotidien qui révèle l'information ce lundi 22 décembre 2025, mettant fin à plusieurs mois de spéculations autour de la candidature potentielle de l'ancien président de Région. Il se présente face à Cyrille Melchior notamment, du même bord politique, et Emmanuel Séraphin.