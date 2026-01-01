À retenir ce soir : le volcan sous pression, explosion en Suisse, un motard grièvement blessé, un appartement incendié et les promesses de Naïma Moutchou

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 1er janvier 2026 : - Le volcan s’agite très fort avant de se calmer, l’enclos reste fermé au public - Suisse : des dizaines de morts présumés dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana, au moins deux Français blessés - Le Port : un motard grièvement blessé après une collision avec une voiture, l'automobiliste en fuite - Saint-Benoît : un appartement ravagé par les flammes le soir du réveillon - Outre-mer : Naïma Moutchou promet d'assumer, de trancher et de tenir ses engagements dans la durée

En ce jeudi 1er janvier 2026, la crise sismique débutée aux alentours de 4h45 heure locale a fortement ralenti et peut être désormais considérée comme arrêtée indique l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF). La progression du magma a cessé en profondeur et n’a pas atteint la surface mais reste présente, ce qui montre que le réservoir magmatique reste sous pression. Le préfet a décidé de déclencher la phase d’alerte niveau 1 du dispositif spécifique Orsec.

La police craint que "plusieurs dizaines de personnes" aient péri dans un incendie qui a aussi fait une centaine de blessés durant la nuit du nouvel an dans un bar bondé de la luxueuse station de ski suisse de Crans-Montana. Au moins deux Français figurent parmi les blessés, a indiqué jeudi le ministère français des Affaires étrangères.

Ce jeudi 1er janvier 2026, un accident est survenu entre un véhicule léger et le pilote d'un deux-roues. Le conducteur du scooter de type Temax est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Il a été pris en charge par les secours et transporté au Centre hospitalier ouest Réunion (Chor). Selon nos informations, l'automobiliste serait en fuite.

Dans la nuit du Réveillon ce mercredi 31 décembre 2025, un appartement de la Cité Joseph Hubert à Saint-Benoît a été ravagé par les flammes, indiquent nos confrères de Réunion La 1ère. L’incendie a détérioré trois appartements. Les habitants de l’immeuble ont été évacués. Il n'y a aucune victime à déplorer.

Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, a adressé ses vœux ce jeudi 1er janvier aux départements et régions d'Outre-mer. Dans son allocution, la sixième ministre des DROM sous l'ère Macron reconnaît que "les décisions n'ont pas été assez vite ou pas assez loin". La ministre poursuit : "nous devons changer de méthode". "Les Outre-mer ne sont pas un sujet à part. Je veux que 2026 soit une année où l’État assume, tranche quand il faut et tienne ses engagements dans la durée", dit-elle.