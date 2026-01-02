À retenir ce soir : noyade à l'Hermitage, le volcan en vigilance, évacuation au Cap Lahoussaye, 4,5 tonnes de déchets récoltés et baignade interdite à Saint-Paul

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 2 janvier 2026 : - L'Hermitage : un homme d'une quarantaine d'années meurt noyé - Piton de la Fournaise : l'activité sismique s'est calmée, retour en phase de vigilance au volcan - Cap Lahoussaye : blessée après un saut de 6 mètres dans l'eau, une femme évacuée par les secours - Plus de 4,5 tonnes de déchets récoltés sur les plages de l'ouest après le réveillon - Saint-Paul : interdiction provisoire de la baignade et des activités nautiques

Ce jeudi 1er janvier 2026, un homme âgé d'une quarantaine d'années est décédé sur la plage de l'Hermitage (Saint-Paul), victime d'une noyade. Selon nos informations, la victime a été retrouvée inconsciente, la tête immergée dans l'eau. Malgré la réaction des personnes présentes sur la plage pour les gestes de premiers secours, des maîtres nageurs-sauveteurs, des pompiers, du Samu et de la gendarmerie, après une heure de prise en charge, l'homme n'a pas survécu.

Ce vendredi 2 janvier 2026, l’activité sismique au Piton de la Fournaise est revenue à un niveau comparable à celui observé avant l’ascension de magma du 1er janvier, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. La poursuite de l’intrusion peut être considérée comme définitivement arrêtée. Toutefois, la poursuite de la sismicité et de l’inflation montrent que la mise en pression du réservoir magmatique superficiel continue. Le préfet de La Réunion décide de revenir en phase de vigilance.

Ce vendredi 2 janvier 2026, les équipes du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) de La Réunion ont procédé au sauvetage d'une jeune femme, blessée après avoir sauté dans l'eau à 6 mètres de haut au niveau du Cap Lahoussaye. Suite à l’impact, la personne a nécessité une évacuation.

Les festivités du nouvel an ont battu leur plein dans la nuit de ce mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026. Plus de 4,5 tonnes de déchets ont été récoltés par les équipes de la SPL Tamarun sur le littoral de l'ouest. Une "baisse globale des déchets" est à noter, à "l'exception de la plage de Trou d’Eau, où un important point noir a été relevé".

En raison de la non-conformité des eaux de baignade, la ville de Saint-Paul informe les usagers qu’une interdiction provisoire de la baignade et des activités nautiques est en vigueur pour le bassin de Boucan Canot et les plages des Roches Noires, du Trou d’Eau, de la Pointe des Trois Roches et l'Hermitage Village.