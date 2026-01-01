Littoral de l'ouest : moins de déchets ramassés après les fêtes, à "l'exception de la plage de Trou d’Eau

Les festivités du nouvel an ont battu leur plein dans la nuit de ce mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026. Feux d'artifices, piques-niques et musique ont rythmé la soirée de milliers de personnes venues profiter du lagon. Après la fête, ce fut l'heure du nettoyage pour la Tamarun SPL. Elle indique une "baisse globale des déchets cette année", à "l'exception de la plage de Trou d’Eau, où un important point noir a été relevé" (Photos : Tamarun)

Le nettoyage de la plage a débuté dès 6 heures ce jeudi 1er janvier, pour rendre un littoral impeccable aux vacanciers.

Les volumes seront consolidés par Tamarun et connus ce vendredi après-midi.

Les vacanciers sont invités à ramener leurs déchets chez eux. Interdiction d’abandonner, de jeter ou de déverser, à l’exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit.

- Des déchets dans le lagon, un danger pour les coraux et poissons -

Les pétards et feux d'artifices, les poissons, coraux et autres habitants du lagon n'apprécient guère.

Une pollution visuelle, mais également "une pollution chimique, car il y a des produits dans les feux d'artifices qui ne sont pas bons pour les espèces".

"Le lagon est pas mal stressé et 2025 a été particulièrement compliqué pour les récifs coralliens", explique Isabelle Jurquet, directrice de la Réserve naturelle marine de La Réunion. Citant le blanchissement des coraux, les fortes températures, Garance ou encore les grandes marées.

D'autant que le 10 novembre 2025, de nombreux poissons morts ont été retrouvés dans le lagon, victimes du réchauffement de l'eau.

- Pas de camping sur la plage, ni barbecue -

Saint-Paul, Saint-Leu, l'Étang-Salé, les communes de l'ouest ont chacun pris des arrêtés municipaux pour limiter le dérangement pendant les fêtes de fin d'année.

À Saint-Leu, la réglementation s’applique à l’ensemble du littoral communal. À l’Étang-Salé, elle distingue deux zones : celle qui comprend le Bassin-Pirogue et ses abords immédiats, et la plage proprement dite, qui commence après le poste de MNS.

Sont interdits : le camping sauvage, l’installation de hamac ou encore de tonnelles et de chapiteaux, le bivouac, les feux de camps, les feux de plein air diurnes ou nocturnes, l’utilisation de réchaud, de barbecues et de matériels électroménagers.

