À retenir ce soir : incendie au Beach Club, des étals de fruits contrôlés, taxe sur les alcools forts, appel à témoins et baignade autorisée

Bonsoir La Réunion - À la une de ce mardi 6 janvier 2026 : - Saint-Gilles : incendie dans la boîte de nuit du Beach Club, pas de victimes mais des dégâts importants - Opération bord de route à Saint-Benoît : six étals de fruits et légumes contrôlés, de "nombreuses anomalies" relevées - Taxes sur les alcools forts : le Conseil départemental appelle les députés réunionnais à la "responsabilité" - Saint-Pierre : il percute un cycliste et prend la fuite, le conducteur d'un SUV noir recherché par la police - Saint-Paul : la baignade autorisée sur toutes les plages à l’exception du bassin de Boucan Canot

Cette nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier, peu après 1 heure du matin, un incendie s'est déclaré au sein de la boîte de nuit du Beach Club à Saint-Gilles. Pompiers et gendarmes sont intervenus sur place. Ce sinistre n'a pas fait de victimes. Selon nos informations, l'établissement était fermé lorsque le feu a pris. D'importants dégâts sont à déplorer. L'origine du sinistre est pour l'heure inconnue. Les gendarmes de Saint-Paul ont ouvert une enquête.

Six étals de fruits et légumes installés en bord de route à Saint-Benoît ont été contrôlés en décembre lors d'une opération de contrôle menée conjointement par la gendarmerie et la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), indique la préfecture ce mardi 6 janvier 2026. "De nombreuses anomalies" ont relevées note les services de l'Etat. "Ces manquements et infractions ont donné lieu à des avertissements. Par ailleurs, des cas de travail dissimulé ont mené à des convocations en gendarmerie" dit encore la préfecture.

Cette semaine débute en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, le projet de budget pour 2026, contenant l’amendement majorant, pour des questions de santé publique, la taxation sur tous les alcools forts à La Réunion. Le Conseil départemental appelle, ce mardi 6 janvier 2026, les députés réunionnais à la "responsabilité" et à ne pas "barrer la route" à cet amendement.

Ce mardi 6 janvier 2026, la police de La Réunion lance un appel à témoins pour tenter de retrouver le conducteur du SUV noir ayant pris la fuite après un accident avec un cycliste. L'accident survenu ce samedi 3 janvier 2026 s'est passé dans le secteur du Foyer Albert Barbot à Saint-Pierre. Le cycliste, grièvement blessé, avait a été transporté au CHU Sud en urgence absolue

La baignade est de nouveau autorisée sur toutes les plages de Saint-Paul, informe la commune Saint-Pauloise ce mardi 6 janvier 2026. Les activités nautiques et les bains ont été interdits le vendredi 2 janvier en raison d'une mauvaise qualité des eaux. "Les résultats des nouvelles analyses de la qualité des eaux de baignade font apparaître une conformité des eaux sur l’ensemble des sites concernés" souligne la mairie de Saint-Paul. Seul bassin de Boucan Canot reste fermé jusqu’à nouvel ordre.