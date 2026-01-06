Taxes sur les alcools forts : le Conseil départemental appelle les députés réunionnais à la "responsabilité"

Cette semaine débute en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, le projet de budget pour 2026, contenant l’amendement majorant, pour des questions de santé publique, la taxation sur tous les alcools forts à La Réunion. Le Conseil départemental appelle, ce mardi 6 janvier 2026, les députés réunionnais à la "responsabilité" et à ne pas "barrer la route" à cet amendement. Nous publions cet appel ci-dessous (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Face aux polémiques et aux informations souvent erronées, voire irresponsables, circulant autour de cet article de loi, le Département de La Réunion souhaite apporter les précisions nécessaires sur l’ambition de cette disposition.



• Le Département tient à rappeler que La Réunion connaît une situation particulièrement préoccupante en matière de décès liés à l’alcool, qu’il s’agisse d’accidents de la route, de violences intrafamiliales, d’alcoolisation fœtale ou de maladies chroniques. Cette triste exception nationale s’explique notamment par la surconsommation d’alcools forts, qu’ils soient locaux ou importés, par une partie de la population.

À ces décès s’ajoutent de très nombreux drames familiaux et pathologies ayant pour cause directe l’alcoolisme. La majoration de la taxation vise ainsi à doter le territoire de moyens concrets pour lutter contre ce fléau et prendre en charge ses méfaits sur la société, notamment s’agissant des plus fragiles.



• Le Département est pleinement conscient des inquiétudes exprimées par la filière rhum local, attachée à la préservation de son activité et de ses emplois. Nous rappelons que cette majoration constituerait une faculté et non une obligation, et que le taux serait ainsi déterminé chaque année en étroite concertation avec tous les acteurs concernés. Il permet également de maintenir un différentiel favorable au rhum local par rapport aux alcools forts importés, garantissant ainsi que les producteurs réunionnais ne perdront pas d’avantages compétitifs.



• Le Département apporte son soutien à l’analyse du Dr David Mété, président de la Fédération Régionale d’Addictologie de La Réunion, qui a publiquement alerté sur le fait que "disposer de la dose d’alcool la moins chère de France n’est pas une chance mais une inégalité majeure de santé publique".

L’expertise du Dr Mété - estimant que le refus d’activer ce levier fiscal revient à ignorer une réalité sanitaire pourtant documentée et dramatique pour la population réunionnaise - est d’ailleurs confirmée et soutenue au niveau national par la Fédération Addiction, principal réseau français de lutte contre les addictions, qui plaide pour des mesures de santé publique efficaces contre les dommages liés à l’alcool.



La Présidente du Conseil Régional a adressé un courrier au Gouvernement lui demandant de "ne pas retenir cet amendement au titre du projet de loi de finances 2026".



À la veille de cette discussion, il est essentiel que les Députés de La Réunion adoptent une attitude responsable et qu’aucune action ou amendement qui conduirait à la suppression de ce dispositif, destiné à sauver des vies et à prévenir des milliers de drames familiaux, ne soit engagé.



Une approche constructive et non polémique est attendue, notamment lors des travaux en Commission des finances.



Il est également demandé aux parlementaires de "ne pas barrer la route" à ce dispositif, dont la remise en cause constituerait, pour La Réunion, un renoncement grave face à une problématique sociétale et de santé publique majeure.



Enfin, le Département de La Réunion a transmis au Gouvernement un courrier réaffirmant avec force la nécessité de lutter contre le fléau de l’alcoolisme et l’importance, pour le territoire, de retenir l’amendement portant majoration départementale de la taxation des alcools forts.

