À retenir ce soir : plainte contre Charlie Hebdo, vidéo sur Michel Fontaine, alcools forts, piscine de Vue Belle et 69,1 millions d'habitants

Bonsoir La Réunion - À la une de ce mardi 13 janvier 2026 : - Suisse : plainte contre Charlie Hebdo après une caricature sur l’incendie de Crans-Montana - Saint-Pierre : la fille de Michel Fontaine dénonce une vidéo où son père est qualifié de "proxénète" et "trafiquant de drogue" - Taxe sur les alcools forts : l'amendement déposé par plusieurs députés de La Réunion déclaré irrecevable - Saint-Paul : la piscine de Vue Belle accueille à nouveau du public, neuf ans après sa fermeture - En France, désormais 69,1 millions d'habitants, plus de décès que de naissances

Un avocat suisse a indiqué lundi à l’AFP avoir déposé une plainte en Suisse contre le journal satirique français Charlie Hebdo, après la publication le 9 janvier d’une caricature en lien avec l’incendie meurtrier d’un bar de la station de Crans-Montana.

La fille de Michel Fontaine, Émilie Fontaine, dénonce ce mardi 13 janvier 2026, une vidéo relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle, lors d'un meeting d'un groupe d'opposition, l'ancien maire de Saint-Pierre est qualifié de "proxénète" et de "trafiquant de drogue". Ces propos ont été tenus par un militant d'Émeline K/Bidy. La candidate "condamne les propos tenus".

Ce mardi 13 janvier 2026, l'amendement déposé par plusieurs élus de La Réunion - Karine Lebon, Jean-Hugues Ratenon, Emeline K/Bidi, Perceval Gaillard, et Frédéric Maillot - créant un fonds spécifique où serait versé le produit de la surtaxe sur les alcools forts, a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Cet article interdit aux parlementaires de proposer des mesures ayant une incidence financière.

En une semaine, plus de 2.500 personnes se sont jetées à l'eau. Fermée pour des travaux de réhabilitation depuis 2017, la piscine de Vue Belle (Saint-Paul) a rouvert ses portes au public le 5 janvier 2026. Cet équipement permet la reprise des activités nautiques dans le quartier de la Saline, qui compte 18.000 habitants. Des travaux qui se sont étalés sur plusieurs années, pour réparer fuites et autres "malfaçons" constatées il y a neuf ans par la mairie. Le tout pour un budget de plus de 4,5 millions d'euros.

La France, qui compte désormais 69,1 millions d'habitants, a franchi en 2025 un cap symbolique: le nombre de décès a été supérieur à celui des naissances, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.