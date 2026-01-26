À retenir ce soir : coups de sabre à Saint-André, un éducateur devant la cour criminelle, incendie à Saint-Pierre, saison cyclonique et polémique à Saint-André

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 26 janvier 2026 : - Violences conjugales à Saint-André : une femme blessée au visage à coups de sabre, son conjoint interpellé - Cour criminelle : un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse jugé pour viol et agression sexuelle sur mineurs - Saint-Pierre : un bâtiment communal de 1.000 mètres carrés détérioré par un incendie - Saison cyclonique : deux formations dépressionnaires pourraient se former d'ici mardi - Saint-André : polémique sur les indemnisations post-Garance, la mairie dénonce une "instrumentalisation politique"

Dans la nuit de ce dimanche 25 à ce lundi 26 janvier 2026, une femme a été victime de coups de sabre dans le quartier Fayard à Saint-André. La victime serait blessée au niveau du visage et de la main. Elle a été évacuée vers le CHU par les secours. Son pronostic vital n'est pas engagé. Selon nos informations, l'agresseur présumé est le conjoint. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte.

À partir de ce lundi 26 janvier 2026, la cour criminelle de La Réunion examine le dossier d'un ancien éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de Saint-Pierre. L'homme de 57 ans est accusé de viol commis sur mineur de moins de 15 ans et agression sexuelle imposée a un mineur de 15 ans sur des jeunes en difficulté qu'il accompagnait. Le verdict est attendu ce mercredi. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Dans la nuit de ce dimanche 25 janvier au lundi 26 janvier 2026, aux alentours de une heure du matin, un incendie s’est déclaré dans l’un des bâtiments du Service technique de la commune de Saint-Pierre de 1.000 mètres carrés. Ce bâtiment abrite les matériels de la régie communale ainsi que ceux du PC ORSEC. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les circonstances de ce sinistre. Dans un communiqué la municipalité espère que "cet acte ne soit pas d’origine criminelle".

Une circulation dépressionnaire pourrait se former au nord des Mascareignes d'ici mardi 27 janvier 2026. Selon le scénario le plus probable, "cet éventuel système pourrait ensuite circuler à proximité ou à l'est de Maurice". Une influence périphérique n'est pas à exclure sur La Réunion à partir du milieu de semaine, même si les prévisions sont encore trop incertaines pour en préciser l'ampleur. Selon Météo France, "la probabilité qu'elle se développe jusqu'au stade de tempête tropicale devient faible à partir de mercredi 28 puis modérée à partir de jeudi 29 janvier".

Lors du passage du cyclone Garance, la commune de Saint-André a vu plusieurs de ses équipements publics dégradés. 30 dossiers de réhabilitation d’équipements publics ont été montés afin de réparer les infrastructures impactées pour un total de 80 millions d’euros de subventions. Une gestion des subventions critiquée par l'opposition municipale. La mairie dénonce une "instrumentalisation politique".