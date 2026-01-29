À retenir ce soir : réparation des "enfants de la Creuse", licences de chasse tangue, lait infantile contaminé, condamnation pour agression et nouveau collectif pour le logement

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 29 janvier 2026 : - L’Assemblée adopte à l’unanimité une proposition de loi de réparation pour les "enfants de la Creuse" - Chasse tangue : la vente des licences débutera ce lundi - Lait infantile contaminé : l'ONG Foodwatch annonce porter plainte contre X aux côtés de huit familles - Saint-André : un homme condamné à quatre ans de prison ferme pour avoir agressé sa compagne avec un sabre - Le nouveau "kolèktif des Associations pour le logement" interpelle les candidats face à l'urgence sociale

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, ce mercredi 28 janvier 2026 au soir, une proposition de loi visant à reconnaître et à réparer les préjudices subis par les mineurs réunionnais déplacés de force dans l’Hexagone entre 1962 et 1984. Le texte prévoit la création d’une commission pour la mémoire, l’institution d’une journée nationale d’hommage et une allocation forfaitaire pour les victimes. Entre 1962 et 1984, 2.015 mineurs ont été déplacés de La Réunion vers 83 départements hexagonaux, principalement ruraux.

Dans le cadre de la prochaine ouverture de la chasse tangue saison 2026 et sous réserve de la publication officielle de l’arrêté préfectoral, l'Office national des forêts (ONF) de La Réunion et la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion informent que l'ouverture de la vente des licences débutera ce lundi 2 février 2026. L'ONF propose un prix forfaitaire de 150 euros pour avoir l'autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts.

Foodwatch annonce ce jeudi 29 janvier 2026, avoir porté plainte auprès du parquet de Paris, aux côtés de huit familles. L'ONG accuse les fabricants de laits infantiles d'avoir tardé à rappeler des lots possiblement contaminés par la céréulide. Deux bébés sont morts à cause d'une "possible contamination" à cette toxine.

Poursuivi pour violence volontaire avec arme, un homme de 41 ans a été condamné à quatre ans de prison ferme avec maintien en détention ce mercredi 28 janvier 2026. Il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Il lui était reproché d'avoir agressé sa compagne à coups de sabre dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-André.

Alors que les problématiques liées au logement s'aggravent d'année en année, la Fondation pour le Logement des Défavorisés (anciennement Fondation Abbé Pierre), Médecins du Monde, la Fédération des Acteurs de la Solidarité Océan Indien, le Secours Catholique, la Cimade et Emmaüs Réunion, lancent le "Kolèktif des Associations pour le Logement" à La Réunion. En 2024, par exemple, plus de 1.000 enfants ont dormi au moins une nuit à la rue, dont près de 300 de moins de 3 ans. Le collectif alerte les candidats aux municipales 2026.