À retenir ce soir : 86 postes supprimés dans l'Éducation, corps de Tyah retrouvé, carburants en baisse, incendie du Beach et escroquerie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 30 janvier 2026 : - Éducation nationale : le ministère revoit ses chiffres à baisse et passe de 90 à 86 postes supprimés à La Réunion - Bordeaux : le corps de Tyah, 16 ans, originaire de Mayotte, retrouvé - Prix des carburants : nouvelle baisse en février 2026 pour le sans-plomb et le gazole - Incendie du Beach Club à Saint-Gilles : la piste criminelle envisagée - Location de logement de luxe à La Réunion : un réseau d'escroquerie démantelé, quatre interpellations, 200 victimes identifées

Après l'annonce de la suppression de 4.000 postes dans l'Éducation nationale, le ministère a revu à la baisse les suppressions pour la rentrée 2026, dans un nouveau document transmis aux syndicats. Une diminution particulièrement dérisoire pour La Réunion. À la prochaine rentrée, ce ne seront plus 90 postes qui seront supprimés mais 86... Un souci de "clarification" pour le ministère, "une déconsidération pour les personnels selon les syndicats". Dans l'île, 15.456 enseignants font partie de l'Académie.

Elle avait disparu depuis le 12 janvier 2026. Le corps sans vie de la jeune Hatyce Halidi Selemani, surnommée Tyah par sa famille, a été retrouvé en fin de journée ce jeudi 29 janvier 2026 dans un parc de Lormont, dans la banlieue bordelaise. Sa famille, originaire de Mayotte, était à sa recherche depuis plusieurs jours.

Pour le mois de février 2026, le prix des carburants est une nouvelle fois à la baisse. Le sans-plomb enregistre une baisse de 5 centimes, passant à 1,51 euro. Le gazole diminue de 1 centime, fixant son prix à 1,22 euro. Le prix de la bouteille de gaz reste à 18 euros, la Région Réunion ayant approuvé la reconduction du dispositif de réduction du prix jusqu’au 30 juin 2026.

L'enquête autour de l'incendie du Beach Club à Saint-Gilles dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier se poursuit. Selon nos confrères de Réunion La 1ère, la piste criminelle est envisagée par les enquêteurs. Cette nuit-là, peu après 1h du matin un feu s'était déclaré au sein de la boîte de nuit. Une trentaine de soldats du feu et huit véhicules de sapeurs-pompiers avaient été déployés. La partie centrale de l'établissement de nuit avait entièrement brûlé, soit une surface d’environ à 5 à 600 mètres carrés. Ce sinistre n'avait pas fait de victimes.

Une vaste escroquerie liée à la location de logements de luxe à La Réunion vient d'être démantelée, annonce la Police de La Réunion. Quatre personnes ont été interpellées, dont une dans l'Hexagone. Au total, l'enquête a permis d'identifier près de 200 clients victimes sur l'ensemble de La Réunion.