À retenir ce soir : frappes iraniennes, élections, Trophées du commerce, décès dans des bureaux de vote et 2ème tour des municipales

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du dimanche soir 22 mars 2026 : - L'Iran menace de frapper des infrastructures clés après un ultimatum de Trump - Municipales : un second tour à haut suspense - La CCI Réunion lance les Trophées du commerce 2026 - Deux décès dans des bureaux de vote, à Saint-Étienne et à Annecy - 2ème tour des municipales 2026 : tous les bureaux de vote sont fermés, le dépouillement est en cours

Téhéran a menacé dimanche de frapper des infrastructures clés du Moyen-Orient, répliquant immédiatement à l'ultimatum lancé par Donald Trump de rouvrir le détroit d'Ormuz sous 48 heures, après des frappes iraniennes particulièrement destructrices dans le sud d'Israël.

Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse... Le suspense est de mise dans la quasi-totalité des grandes villes de France au second tour dimanche des élections municipales, marquées par la poussée de La France insoumise et du Rassemblement national à un an de la présidentielle.

À La Réunion, vous innovez, vous créez, vous vous réinventez chaque jour. Il est temps de faire reconnaître votre engagement. La CCI Réunion lance les Trophées du commerce 2026.

Deux hommes sont décédés dans des bureaux de vote ce matin lors du second tour des élections municipales à Saint-Étienne et à Annecy, a appris dimanche l’AFP des pompiers et de la mairie.

Le vote est terminé pour ce second tour des municipales 2026 en ce dimanche 22 mars. Tous les bureaux de vote de La Réunion ont fermé leurs portes à 18 heures. Le dépouillement est en cours. À 17 heures, le taux de participation était estimé à 53,57 %.