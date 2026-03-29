À retenir ce soir : prix des carburants, Karim Juhoor et Alexis Chaussalet officiellement maires, vol de chocolat et la lave recoupe la RN2

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du dimanche soir 29 mars 2026 : - Prix des carburants : la préfecture justifie cette hausse en raison "de la diminution de l’offre et d’une demande toujours forte" - Saint-Leu : Karim Juhoor revêt l'écharpe de maire pour la première fois - À une semaine de Pâques, Nestlé se fait voler douze tonnes de barres KitKat - Le Tampon : Alexis Chaussalet revêt son écharpe et s’installe dans le fauteuil de maire - Volcan : la coulée issue de la reprise de l’éruption du Piton de la Fournaise a atteint la RN2

Ce vendredi 27 mars 2026, le préfet de La Réunion a dévoilé la hausse "importante" des prix des carburants. 1,96 euro le litre de sans-plomb, 1,77 euro le litre de gazole au 1er avril. Alors que la population a l'impression de devoir toujours passer à la caisse, la préfecture a tenu à clarifier ces tarifs. "L’origine du pétrole consommé à La Réunion garantit la sécurité de son approvisionnement mais ce pétrole n’échappe pas à l’augmentation du prix qui touche cette matière première partout dans le monde, en raison de la diminution de l’offre et d’une demande toujours forte", précise l'État.

Ce dimanche 29 mars 2026, Karim Juhoor a été installé officiellement maire de commune de Saint-Leu, en présence de l'ancien maire, Bruno Domen et d'élus de La Réunion. C'est en direct du Parc du 20 Décembre que le premier Conseil municipal a eu lieu. Absent pour cette installation, Thierry Robert, battu lors du second tour. Karim Juhoor, arrivé troisième du premier tour l'a emporté avec 50,87% des suffrages exprimés.

Un chargement d'environ douze tonnes de barres chocolatées KitKat a été volé en Europe, a annoncé la marque, qui appartient au géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé, avertissant que cela risquait de provoquer des pénuries en magasin juste avant Pâques.

Ce dimanche 29 mars 2026, Le Tampon bascule à gauche pour la première fois de son histoire avec l'élection officielle d'Alexis Chaussalet à la tête de la commune. C'est des Grands Kiosques à Bourg-Murat que le jeune homme de 32 ans a reçu son écharpe de maire. En 2026, Patrice Thien-Ah-Koon perd la mairie - longtemps tenue par son père André - avec 43,23 % des suffrages, contre 45,29 % pour Alexis Chaussalet.

Après trois jours d'arrêt, le Piton de la Fournaise a jugé que le spectacle n'était pas terminé. Ce dimanche 29 mars, la coulée issue de la reprise de l’éruption a atteint la RN2. Elle emprunte le même tracé que la coulée du 13 mars. Ce samedi, le magma est arrivé en surface au niveau du dernier cône éruptif de l’éruption débutée le 13 février 2026. Cette reprise d’activité fait suite à la reprise du trémor éruptif depuis 15 heures ce samedi.