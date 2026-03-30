À retenir ce soir : un ado en garde à vue pour meurtre, volcan, un homme se défenestre, compétition de coiffure et pesticides dans l'air

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du lundi soir 30 mars 2026 : - Nice : un adolescent en garde à vue après un meurtre près de la promenade des Anglais - Volcan : la nouvelle coulée de lave a coupé la RN2 et a plongé dans l'océan - Saint-Denis : un homme se tue après s'être défenestré de trois étages - Des coiffeurs de toute La Réunion s'affrontent à l'occasion du concours Unec Trophy - Des pesticides présents dans l'air un peu partout en France, selon Atmo France

Un mineur de 15 ans se trouve dimanche 29 mars 2026 en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour meurtre. Celle-ci a été ouverte après la découverte d’un homme dans une mare de sang à Nice, a indiqué le parquet.

Ce lundi 30 mars 2026, la reprise de l'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit. Dimanche, la coulée issue de la reprise de l’éruption a atteint la RN2, empruntant le même tracé que la coulée du 13 mars. Une rapidité qui en a impressionné plus d'un. "La lave emprunte les même tunnels, ce qui explique cette vitesse", précise Aline Peltier, directrice de l'Observatoire volcanologique. Ce matin, des résurgences au niveau de la plateforme ont été observées.

À Saint-Denis ce dimanche 29 mars 2026, un homme est décédé après une chute de trois étages dans sur le boulevard Saint-François. Selon Le Quotidien, l'homme de 49 ans s'est défenestré après une dispute sur fond d'alcool avec son ex-compagne. Une information confirmée à Imaz Press par les forces de l'ordre. Lors de l'altercation, la femme a appelé la police. C'est alors que l'homme a décidé de sauter. Il n'a pas survécu.

La Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de La Réunion organise ce lundi 30 mars 2026 la 2ème édition du concours Unec Trophy. Ce concours est ouvert à tous les coiffeurs, amateurs et professionnels.

Les pesticides "sont présents dans l'air sur l'ensemble du territoire" français, a indiqué lundi Atmo France, en lançant une carte interactive montrant leur concentration dans l'atmosphère.