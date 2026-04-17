À retenir ce soir : deux trafic de stupéfiants démantelés, menace au couteau au collège, aéroport de Pierrefonds et pétrels de Barau

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 17 avril 2026 : - Trafic de stupéfiants démantelé à La Réunion : plus de 500.000 euros saisis, plusieurs personnes en garde à vue - Démantèlement d'un trafic de stupéfiants piloté de Domenjod entre La Réunion et l'Hexagone : 12 personnes interpellées, 1,6 million d’euros de drogue saisie - Saint-Pierre : un élève du collège Saint-Charles menace un de ses camarades avec un couteau - Aéroport de Pierrefonds : 7 opérateurs privés et 10 projets proposés pour relancer l’activité - Saison d'envol : déjà 450 jeunes pétrels de Barau pris en charge par la Seor

En début de semaine ce lundi 13 avril 2026, plusieurs personnes ont été placés en garde à vue dans un vaste trafic de stupéfiants démantelé sur la commune de Saint-Denis et du Port. Selon nos confrères de Réunion La 1ère, plus de 500.000 euros ont été saisis ainsi que de la cocaïne et du "dou". Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue.

Les enquêteurs de l’antenne de l’office anti-stupéfiants gendarmerie de Saint-Denis (AOFASTG), de la section de recherches (SR) de Saint-Denis de La Réunion (974) et de l’Unité Nationale de police judiciaire (UNPJ), ont démantelé un trafic de stupéfiants, piloté depuis la prison de Domenjod à Saint-Denis. "L’opération judiciaire conduite le lundi 13 avril 2026, simultanément en région parisienne et à La Réunion, a permis l’interpellation de 12 personnes et conduit à la saisie d’une importante quantité de stupéfiants, évaluée à plus de 1,6 million d’euros à la revente" indique la gendarmerie.

Ce mercredi 15 avril 2026, un élève du collège Saint-Charles de Saint-Pierre a menacé un de ses camarades avec un couteau pendant un cours. Grâce à l'intervention rapide du personnel enseignant et des effectifs de police ont permis d'interpeller l'auteur et d'appréhender l'arme. Aucun blessé n'était à déplorer. Le mineur a été placé en retenue judiciaire avant d'être déféré au tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Alors que l'aéroport de Pierrefonds est en redressement judiciaire, sept opérateurs privés se sont positionnés, proposant 10 projets sur quatre 4 lots couverts pour le relancer. Ce signal de marché valide les orientations stratégiques portées par les travaux d'expertise. Entre un déficit de plus de 5,6 millions d’euros, un effondrement du trafic et une gouvernance défaillante, la CRC appelait à une refonte urgente du modèle économique de l'aéroport.

Depuis le début de la saison d’envol, plus de 450 jeunes pétrels de Barau ont déjà été pris en charge par la Seor. Entre le 14 et le 17 avril 2026, l'association a recueilli en moyenne 95 pétrels par jour. Un chiffre particulièrement élevé, qui se rapproche de la tendance haute du prévisionnel de la Seor.