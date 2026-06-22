À retenir ce soir : trafic de stupéfiants, Florent Bax, victime d'une "piqûre sauvage", France-Irak et protection de l'enfance

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 22 juin 2026 : - Le Port : cinq personnes interpellées pour trafic de stupéfiants, 30 kilos d'herbes et 105 pieds de zamal saisis - Tennis : Florent Bax sélectionné pour les qualifications du tournoi de Wimbledon - Saint-Denis : une jeune fille de 17 ans victime d'une "piqûre sauvage" lors de la fête de la musique - [Vidéo] Mondial 2026 : les Bleus face aux Lions de Mésopotamie, une équipe irakienne à ne pas sous-estimer - [Photos - Vidéo] Saint-Denis : les enfants se mobilisent pour leur droit à la protection et à la sécurité

(Actualisé) Dans la ville du Port, cinq personnes ont été interpellées par la police dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants ce vendredi 19 juin 2026. Selon nos informations, une chambre de culture ainsi que tout le matériel de culture ont été démantelés. Près de 30 kilos d'herbes de cannabis et 105 pieds de zamal ont été saisis. Trois d'entre eux - âgé de 18 à 30 ans - vont être déféré en comparution immédiate.

Après avoir loupé de peu la terre battue de Roland-Garros, le Réunionnais Florent Bax intègre le tableau qualificatif pour le mythique tournoi britannique de Wimbledon qui débute ce lundi 22 et aura lieu jusqu'au 25 juin 2026. Il est le premier sportif péi à y participer.

Dans la soirée de ce dimanche 21 juin 2026 à Saint-Denis, une jeune fille de 17 ans aurait été victime d'une "piqûre sauvage" lors de la fête de la musique. Selon nos informations, les faits ont eu lieu devant un restaurant rue Amiral Lacaze. Les forces de l'ordre ont été appelées. L'auteur des faits n'a pas pu être identifié, "les faits ayant été ressentis près d'une demi-heure après" par la victime.

Dans la nuit de ce lundi 22 au mardi 23 juin 2026 à 1 heure (heure Réunion), les Bleus de Didier Deschamps vont affronter l'équipe d'Irak pour leur deuxième match du Mondial de football. C'est au stade de Philadelphie aux États-Unis que la rencontre aura lieu. Les Français partent largement favoris et pourraient déjà sceller leur qualification pour les 16es de finale mais personne ne veut sous-estimer les Lions de la Mésopotamie.

Ce lundi 22 juin 2026, les enfants ont décidé de prendre la parole pour leur protection et leur sécurité. C'est devant le Département et le tribunal judiciaire à Saint-Denis que la mobilisation, portée par le Collectif Stop VIF et l’association EPAA 974 a eu lieu. À La Réunion, 995 enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles en 2024, dont 382 dans un cadre intrafamilial, et 158 viols ont été recensés