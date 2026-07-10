À retenir ce soir : tir mortel d'un policier, fan-zone, Kylian Mbappé, nouveaux cas de Mpox et Narayanin condamné en appel

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 10 juillet 2026 : - Mayotte : le parquet fait appel de la condamnation du policier de Saint-André, auteur d'un tir mortel lors d'une interpellation - La ville de Saint-Pierre ouvre une fan zone pour la demi-finale de l'équipe de France - Propos racistes contre Kylian Mbappé : l’avocat de la sénatrice menace d'extrader l’attaquant vers le Paraguay - Mpox : cinq nouveaux cas importés de Madagascar signalés à La Réunion - Agression d'une avocate à Mayotte : la Chambre d'appel condamne Guito Narayanin à 5 ans de prison, mandat de dépôt à l'audience

À peine le verdict rendu, le parquet a décidé de faire appel de la condamnation prononcée contre le policier de la Brigade anticriminalité (BAC) jugé devant la cour d'assises de Mayotte pour le tir mortel ayant coûté la vie à un homme de 36 ans en juillet 2022. À l'issue du procès, le policier - désormais en fonction à Saint-André - avait été condamné à un an de prison avec sursis.

À l'occasion de la demi-finale de l'équipe de France de football, la ville de Saint-Pierre met en place une fan zone au stade Michel Volnay, le mardi 14 juillet 2026 - jour de fête nationale - afin de permettre au plus grand nombre de vivre cet événement sportif dans une ambiance conviviale et festive.

La polémique entre Kylian Mbappé et la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla se poursuit et de façon très... étonnante. L'avocat de la femme politique a menacé le capitaine des Bleus de porter plainte contre lui et ainsi d'extradition vers le Paraguay pour y être jugé. Une riposte hallucinante alors que l'élue avait tenu des propos racistes à l'encontre du capitaine des Bleus.

Cinq nouveaux cas importés de Madagascar ont été signalés à La Réunion. Le bilan à date de ce vendredi 10 juillet 2026 identifiés sur le territoire depuis le début de l’année, indique Santé publique France (SPF). Il s’agissait de 20 cas importés et de 5 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé). Les cas importés étaient tous des hommes, ayant séjourné à Madagascar.

Ce vendredi 10 juillet 2026, la Chambre d'appel de Mayotte a condamné l’homme d’affaires réunionnais Théophane "Guito" Narayanin à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience. Il était poursuivi pour avoir commandité l'agression d'une avocate à Mayotte en 9 septembre 2015. Selon la décision rendue par les magistrats, Guito Narayanin sera donc très vite emprisonné