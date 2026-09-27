À retenir ce soir : Joy en finale, parentalité, gendarmes à Saint-Louis, fusillades et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 27 septembre 2026 : - [Vidéo] The Voice Kids : la Réunionnaise Joy se qualifie pour la grande finale - Sainte-Marie : une photo pour défendre le droit de nourrir son enfant partout - Saint-Louis : 34 gendarmes mobilisés, 139 personnes et 118 véhicules contrôlés - Nouvelle nuit de violence en Afrique du Sud : deux fusillades font 27 morts - Contrôles routiers : 157 infractions relevées et 13 permis retirés par les gendarmes

L'aventure continue pour Joy dans The Voice Kids. Ce samedi 26 septembre 2026, la jeune Réunionnaise de 10 ans a décroché sa place pour la grande finale, qui sera diffusée le samedi 3 octobre prochain. Patrick Fiori a choisi de poursuivre l'aventure avec elle après l'épreuve des Groupes.

Ce dimanche 27 septembre 2026, La Réunion participe au mouvement #JAIFAIMJEMANGE. À Sainte-Marie, des familles vont se retrouver ce matin sur la place Anne-Mousse, pour une grande photographie collective autour d'un geste banal, mais encore parfois source de jugements : nourrir son enfant dans l'espace public.

Une importante opération de gendarmerie a été menée dans le quartier de la Palissade, à Saint-Louis, dans la soirée du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2026. Pendant trois heures, 34 militaires ont été déployés et ont contrôlé 139 personnes ainsi que 118 véhicules.

Des hommes armés ont tué au moins 27 personnes lors de deux fusillades de masse dans les deux principales villes d'Afrique du Sud, ont annoncé la police dimanche, dans un nouvel épisode de violence dans le pays gangréné par la criminalité.

La gendarmerie nationale de La Réunion, a réalisé sur le département, 13 opérations de contrôle des flux, au cours de ce week-end du 26 au 27 septembre 2026, permettant de relever 157 infractions dont 21 sous emprise d’alcool et 5 de stupéfiants. Au total, 13 permis ont été retirés. 4 automobilistes ont été contrôlés, téléphone au volant