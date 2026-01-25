À retenir ce soir : assassinat de Lizabete, ajustement au gouvernement, fin de partenariat, Larry Tevanee chamion et foule à la marche pour Camélia

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 25 janvier 2026 : - Assassinat de Lizabete à Nice : le principal suspect de 45 ans mis en examen et écroué - Lecornu envisage un ajustement de son gouvernement après la séquence budgétaire - Fin du partenariat entre Coca-Cola et les Brasseries de Bourbon : Philippe Naillet alerte sur un "tournant industriel majeur" - Boxe : le Réunionnais Larry Tevanee champion de France chez les -50 kg - "Parlez" du harcèlement: foule à la marche pour Camélia qui s'est suicidée à 17 ans

L’homme de 45 ans soupçonné de l’assassinat par balles ce mercredi à Nice de Lizabete, une jeune mère de 23 ans qui se trouvait avec son bébé dans une voiture, a été mis en examen pour assassinat et écroué ce dimanche, a annoncé le procureur de la République de Nice.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu envisage un "ajustement" de son équipe gouvernementale une fois le budget définitivement adopté, a-t-on appris auprès de son entourage, confirmant une information de La Tribune Dimanche.

La fin contrat d’embouteillage entre les Brasseries de Bourbon et l'entreprise locale à The Coca-Cola Company avait été annoncé en juin 2025. Depuis ce début d'année, les boissons des marques Coca-Cola, Fanta, Sprite et Minute Maid sont désormais produites au Port, par Edena, appartenant au groupe mauricien IBL. Dans un courrier publié ce dimanche 25 janvier 2026, le député Philippe Naillet alerte sur un "tournant industriel majeur" et appelle à se "poser avec lucidité la question du niveau de compétitivité de nos entreprises réunionnaises".

Lors des Championnats de France amateurs qui se sont déroulés ce samedi 24 janvier 2026 à la Rochelle, le Réunionnais Larry Tevanee a décroché le titre de champion de France dans la catégorie -50 kg. Le boxeur de 21 ans remporte son premier titre national dans cette catégorie des super-légers, face au toulousain Zakarya Bouhaouk "Parlez" du harcèlement: foule à la marche pour Camélia qui s'est suicidée à 17 ans