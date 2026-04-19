À retenir ce soir : basculement de la route, trémor au volcan, soldat tué, don du sang et détroit d'Ormuz

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 19 avril 2026 : - Route du littoral : la circulation va être basculée sur les voies côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession - Volcan : un léger trémor enregistré, une reprise prochaine de l’activité éruptive est possible - Soldat français tué au Liban: Paris a "des assurances" que Beyrouth fera tout pour arrêter les auteurs - Don du sang : le planning des collectes - L'Iran referme le détroit d'Ormuz, à trois jours de l'expiration du cessez-le-feu

Le CRGT annonce ce dimanche 19 avril 2026 que suite aux dernières fortes précipitations, sur la route du Littoral, la circulation va être basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession

Depuis environ 6h20 ce dimanche 19 avril 2026, un trémor volcanique de faible amplitude est de nouveau enregistré par les appareil de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). "La source de ce signal est localisée sur le flanc est-sud-est" et "pourrait traduire une reprise prochaine de l’activité éruptive, très probablement au niveau du dernier cône éruptif de l’éruption débutée le 13 février 2026", souligne l'OVPF. À l’heure actuelle, aucune émission de lave en surface n’est observée depuis les caméras de l’observatoire

La France a reçu des "assurances" du gouvernement libanais que ce dernier mettrait tout en oeuvre pour arrêter les auteurs de l’embuscade contre des Casques bleus qui ont tué un soldat français samedi dans le sud du pays, a déclaré dimanche le ministre français des Affaires étrangères.

L'Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 25 avril 2026

L'Iran verrouille à nouveau dimanche le détroit stratégique d'Ormuz en représailles à la poursuite du blocus de ses ports par les Etats-Unis, à trois jours de l'expiration du cessez-le-feu entre les deux pays et alors que Téhéran juge un accord de paix encore lointain.