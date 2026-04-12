À retenir ce soir : opérations escargot : la grève se prépare, les infirmiers maintiennent leurs tournées, Chagos, mère de famille agressée et 1 er mai

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 12 avril 2026 : - Prix des carburants : l'intersyndicale affirme "ne pas vouloir prendre la population en otage" - Prix des carburants : les infirmiers libéraux maintiennent leur tournées mais refuseront les soins ponctuels dès lundi - Sous pression de Donald Trump, Londres va suspendre la restitution des îles Chagos à Maurice - Gifles et menaces de mort, une mère de famille agressée à Saint-Leu - Loi 1er-Mai : "pas de passage en force", assure Matignon face aux syndicats

À quelques heures du début de la grève du lundi 13 juillet 2026, l'intersyndicale des professionnels de la route s'est réunie ce dimanche pour discuter des modalités de mise en place du mouvement, un débrayage qu'ils veulent "respectueux des Réunionnais". Un membre de l'intersyndicale insiste : "Ils ne souhaitent pas prendre la population en otage. "Des ralentissements auront lieu demain mais l'on va viser des sites stratégiques. On recherche des mesures exceptionnelles". À ce stade, aucune information précise n’a été donnée sur les lieux qui seraient concernés par les actions, il est évoqués des opérations escargots et des blocages de lieux stratégiques.

Le syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux 974, Sniil 974, appelle les infirmiers libéraux de l'île à se mobiliser ce lundi 13 avril 2026 : "Nous sommes directement concernés. Cette augmentation impacte fortement notre activité, nos déplacements et, à terme, la qualité de la prise en charge des patients. Il est essentiel de nous faire entendre" peut-on lire dans un communiqué adressé aux adhérents du syndicat. Il leur est demandé de se mobiliser au départ des opérations escargot entre 5 heures et 6 heures du matin, d'assurer leur tournée quotidienne mais de refuser les demandes de soins ponctuels et d'éviter les courses annexes, vers les pharmacies par exemple.

Londres a annoncé, samedi, son intention de suspendre la restitution de l'archipel des Chagos à île Maurice, pourtant promise après la signature d'un accord en 2025. Les enjeux militaires autour de Diego Garcia et les pressions politiques américaines ont brutalement freiné le projet, et entravé le processus de décolonisation en jeu.

Ce samedi 11 avril 2026, dans la matinée, un conflit de voisinage a dégénéré à Saint-Leu. Une mère de famille se plaint d'avoir reçu des coups au visage, et des menaces de mort envers elle et ses enfants. La victime a porté plainte à la gendarmerie de Saint-Leu pour menaces de mort réitérées et violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Une enquête a été ouverte.

Matignon a promis dimanche qu'il n'y aurait pas de "passage en force" sur le travail le 1er mai, à la veille d'une réunion entre le ministre du Travail et les dirigeants syndicaux vent debout contre une proposition de loi en cours d'adoption accélérée par le Parlement.