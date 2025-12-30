À retenir ce soir : randonneurs bloqués, chaussée effondrée, vols de motos, médecins en grève, guerre en Ukraine

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 30 décembre 2025 : - Cirque de Mafate : 25 randonneurs évacués, 105 personnes toujours bloquées - Saint-Denis : une partie de la chaussée s'effondre sur la route de la Montagne - Le Port : un homme placé en détention provisoire dans une affaire de vols de motos - Médecins en gréve du 5 au 15 janvier : l'ARS recommande aux patients d'anticiper leurs besoins - Attaque de drones sur une résidence de Poutine : Kiev pointe l'absence de preuves

C’est une sortie randonnée qu’ils ne sont pas prêts d’oublier, 18 adultes et 7 enfants ont été évacués en hélicoptère ce lundi 29 décembre 2025 par le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM). 105 personnes étaient toujours bloquées en fin de matinée et devaient être évacuées dans le courant de la journée.

Une partie de la chaussée s'est effondrée sur la route de la Montagne à Saint-Denis dans le secteur de Terre Rouge ce mardi 30 décembre 2025. Il n'y a pas de blessé. Ce sont les fortes pluies qui sont à l'origine de cet effondrement. La circulation se fait en mode alterné. La plus grande prudence est recommandée dans ce secteur

Deux hommes qui circulaient sur des motos signalées volées ont été interpellés ce mardi 23 décembre éàé( au Port par les policiers de la brigade anticriminalité (Bac). "Les investigations permettaient d'identifier deux autres complices" note la police. Les quatre hommes ont été placés en garde à vue. Ils ont ensuite été déférés au tribunal de Saint-Denis. "L'auteur principal a été incarcéré" précise la police

Les médecins libéraux de la Réunion seront en grève à partir du lundi 5 janvier 2026, un mouvement qui devrait durer 10 jours. De leur côté, les centres de radiologie seront fermés du 10 au 14 janvier 2026 partout sur l’île. Les médecins dénoncent un projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui ne prend pas en compte les réalités du terrain, et les menace de sanctions financières.

Kiev a pointé mardi l'absence de preuves étayant les accusations de Moscou sur une attaque ukrainienne de drones contre une résidence de Vladimir Poutine, Moscou avertissant que cette attaque entraînerait un durcissement de sa position dans les pourparlers sur la fin du conflit.