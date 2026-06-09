Étang Saint-Paul : la 4ème édition de l'Alikanicross est lancée

L’association ALIKA revient avec son canicross ce dimanche 14 juin 2026 à l'Étang Saint-Paul au profit de la protection animale. Un événement sportif, solidaire avec vos compagnons à quatre pattes (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au programme :

- 10 km

- 5 km

- Relais 10 km (soit 2x5km)

Une journée conviviale vous attend avec :

- Un parcours accessible et fun

- Des espaces pour rafraîchir vos chiens

- Des stands autour du monde canin

- Un stand buvette & restauration

Que vous soyez sportif, amoureux des animaux ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous.

Infos & inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/alika-pa/evenements/alikanicross-1

www.imazpress.com/[email protected]