"Véli" : un réseau régional multi-acteurs de La Réunion dédié à la solidarité internationale

Ce mardi 23 juin 2026 à Saint-Denis, a vu naître le réseau Véli, un réseau régional multi-acteurs (RRMA) de La Réunion dédié à la coopération et à la solidarité internationale. "Véli" signifie "Vivre les Échanges et les Liens avec l'International". L'objectif, créer des conditions d'un dialogue entre les acteurs du territoire réunionnais engagés dans des actions de coopération régionale et à l'international (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans ce réseau, de nombreux partenaires tels que le Territoire de l'ouest, la ville de Saint-Denis, Saint-Pierre, la Plaine des Palmistes, Saint-Leu, ou encore l'Agence Française de développement.

- Accompagner les Réunionnais vers l'international -

L'objectif de "Véli", créer des conditions d'un dialogue entre les acteurs du territoire réunionnais engagés dans des actions de coopération régionale et à l'international.

Cela "pour permettre l'amélioration de la qualité et de la cohérence des actions de coopération régionale et de solidarité internationale, notamment dans l'Océan Indien", explique Dominique Dambreville, présidente de Véli. Écoutez.

Les retombées attendues pour La Réunion : développement économique, mobilité internationale des jeunes et insertion professionnelle, reconnaissance des compétences locales, opportunités pour les acteurs du territoire, cohésion sociale et engagement citoyen.

- 80% des jeunes n'envisagent pas de mobilité -

Le constat issu du dernier diagnostic croisé présenté en juin 2026 lors du comité du COREMOB est sans appel. Malgré plus de 200 dispositifs, la politique de mobilité à La Réunion n'est pas la même pour tous.

Le Coremob recommande de favoriser l'accès des jeunes vulnérables à la mobilité par un rééquilibrage des dispositifs. Il propose également de dynamiser l'envie de mobilité par des séjours linguistiques ou des aides financières.

À La Réunion, 80% des jeunes n'envisagent pas de mobilité de formation ou professionnelle.

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