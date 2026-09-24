Aéroport Roland Garros : trafic des passagers en légère hausse, forte progression du fret à l’export

Entre janvier et août 2026, l’aéroport Roland Garros a accueilli plus de 1,82 million de passagers, hors transit, "soit une progression de 1% par rapport à la même période, en 2025" indique l'aéroport. Sur cette même période, le fret à l’export bondit de 19,1%. Nous publions le communiqué de l'aéroport (Photo d'illustration www.imazpress.com)

- Un trafic passagers en légère hausse -

Les mois de juillet et d’août s’inscrivent dans la tendance générale d’une progression modérée, observée depuis le début de l’année.

Au total, hors transit, 1.821.828 passagers ont voyagé au départ ou à l’arrivée de Roland Garros, entre janvier et août, soit environ 17.300 de plus, que sur la même période, en 2025.

Cette hausse intervient alors que le nombre de mouvements d’avions reste quasiment stable à fin août (-0,1 %), traduisant un meilleur taux de remplissage des vols.

Le nombre de passagers en transit progresse, par ailleurs, de 10,5 % sur les huit premiers mois de l’année, pour atteindre près de 42.000 voyageurs. Cette évolution contribue à porter le trafic total de l’aéroport à près de 1,864 million de passagers, en hausse de 1,2 %, par rapport à 2025.

Les liaisons entre La Réunion et l’Hexagone, qui représentent la première composante de l’activité de l’aéroport, restent quasiment stables. Elles totalisent plus de 1,05 million de passagers, en hausse de 0,3 %.

- Évolutions contrastées dans la région, croissance soutenue pour l’Afrique du Sud et Bangkok -

La liaison avec Johannesburg, en Afrique du Sud, enregistre une forte progression de 11,9 %.

L’Ile Maurice, première destination régionale en volume, affiche une hausse modérée de 1,1 %, avec plus de 441.000 passagers sur les huit premiers mois de l’année. Dans un contexte de réduction de l’offre de sièges, le trafic avec Mayotte recule de 6,4 %.

Les liaisons avec Madagascar enregistrent également une baisse de 3,5 %.

Les liaisons internationales, hors océan Indien, enregistrent la progression la plus soutenue du réseau : elles totalisent plus de 78.000 passagers à fin août, en hausse de 33 %, par rapport à 2025. Cette dynamique repose, notamment, sur la forte croissance du trafic avec Bangkok et sur l’ouverture d’une nouvelle liaison avec l’Inde.

- Près de 900 tonnes supplémentaires : le fret à l’export s’envole -

De janvier à août 2026, 21.559 tonnes de fret ont transité par l’aéroport, soit une augmentation de 5 % par rapport à la même période, en 2025.

Cette évolution recouvre, toutefois, des dynamiques contrastées entre les flux à l’import et à l’export.

À l’import, les volumes restent quasiment stables (+0,8 %). Cette évolution s’explique par un effet de comparaison défavorable avec le niveau exceptionnel enregistré en 2025 : les cyclones Chido, en décembre 2024, et Garance, en mars 2025, avaient, alors, entraîné un afflux d’équipements.

À l’export, l’activité affiche, en revanche, une progression marquée : 5.529 tonnes de marchandises ont été expédiées depuis La Réunion entre janvier et août, soit une hausse de 19,1 % par rapport à l’an passé.

Cette dynamique est, notamment, portée par les produits locaux, avec une progression de 22 % des produits de la pêche et de 14 % de l’ananas, à fin août. Elle bénéficie également d’un phénomène ponctuel de transbordement de vanille, en provenance de Madagascar.



