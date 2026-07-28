Agriculture : la CGPER demande une clarification à l'Etat sur les engrais

La demande de clarification de la Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER) aura porté ses fruits. Le mardi 28 juillet 2026, le syndicat d'agriculteurs a interpellé la DAAF, mais aussi le grand public, sur l'application d'une aide pour compenser le surcoût des engrais minéraux azotés. (Photo Sly/www.imazpress.com)

Cette aide, instaurée par l'établissement public FranceAgriMer depuis le 23 juillet, a été mise en place en raison de l'augmentation des prix de ces types d'engrais. Une augmentation causée en grande partie par les tensions géopolitiques actuelles.

Jean-Michel Moutama, président de la CGPER, a estimé que tous les doutes n'étaient pas levés sur l'extension de cette aide à notre île. Il a alors exigé une réponse définitive de la DAAF à ce sujet.

Réponse qui lui a été apportée puisque les agriculteurs réunionnais pourront désormais se faire rembourser à hauteur de 50 euros par tonne d'engrais azoté utilisée du 1er juin au 30 septembre. Une demande qui sera à déposer en ligne, à partir du 1er août, sur le site de FranceAgriMer.

De quoi satisfaire Jean-Michel Moutama et la CGPER, qui « attachent une grande importance au respect du principe d’égalité de traitement entre les exploitants agricoles des différents territoires de la République ». Un positionnement qui s'explique, selon lui, par les difficultés actuelles que rencontrent les exploitants agricoles péi, qui « subissent également les conséquences de l’augmentation des prix des intrants, souvent de manière encore plus marquée en raison des coûts liés à l’insularité et à l’éloignement ».

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