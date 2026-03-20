Aïd el-Fitr moubarak à tous les Musulman.e.s de La Réunion

Après un mois de jeûne, et faute d'avoir pu observer la lune dans le ciel de l'île, le ramadan a pris fin ce vendredi 20 mars 2026 pour les Musulman.e.s sunnites de La Réunion. Ce samedi ont donc lieu les festivités de l’Aïd el-Fitr qui marquent la fin du mois de jeûne et le début d'un nouveau mois dans le calendrier islamique. À noter que les Musulman.e.s chiites ont célébré l'Aïd dès ce jeudi 19 mars (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette année à La Réunion, le ramadan a débuté le jeudi 19 février. Pendant ce mois saint de la religion musulmane, les fidèles ont jeûné de l'aube jusqu'au crépuscule.

- Le ramadan, un pilier de l'Islam -

Le ramadan constitue l'un des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un Dieu unique et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, l'aumône, et le pèlerinage à La Mecque pour ceux qui peuvent physiquement et financièrement se le permettre.

Pendant ce mois, les fidèles se sont abstenus de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube (dès que l'on peut "distinguer un fil blanc d'un fil noir" dit le Coran) jusqu'au coucher du soleil.

Selon l'islam, le mois du ramadan est le moment pour les fidèles de se repentir de leurs péchés, de se purifier l’esprit et de se rapprocher des plus pauvres.

- L’Aïd el-Fitr, une journée festive -

Pour les Musulman.e.s, l’Aïd el-Fitr marque la fin du mois de jeûne. C'est une fête de partage et de solidarité. C’est aussi et surtout une journée importante sur le plan spirituel puisqu’elle permet de revenir sur le mois de jeûne, de faire le point sur les bonnes ou les mauvaises actions accomplies.

Elle débute par des prières collectives matinales, suivies de repas festifs en famille. Les fidèles sont également invités à s’acquitter de la Zakat el Fitr, une aumône obligatoire destinée aux plus démunis.

Aïd moubarak (bonne fête) à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans de La Réunion.

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