[Photos] Alexandre Parvedy utilise le canyoning comme levier d'émancipation et de visibilité

Rendre le sport d'envergure accessible à tous et lutter concrètement contre les discriminations : c'est le cœur du projet mené à La Réunion par Alexandre Parvedy. À 24 ans, ce Réunionnais originaire de Sainte-Marie utilise le canyoning comme un levier d'émancipation et de visibilité pour les publics souvent éloignés de ces pratiques.

Alexandre Parvedy est un cordiste qualifié ayant travaillé sur la rénovation de monuments parisiens emblématiques — tels que la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le Grand Palais, l'Opéra Garnier ou Disneyland —, Alexandre Parvedy concrétise aujourd'hui sa passion pour le terrain.

Actuellement stagiaire au CREPS de Montpellier en formation de canyonisme, il souhaite créer à terme une entreprise solidaire et une association dédiées au sport inclusif.

- Des parcours sur-mesure pour réapproprier l'espace sportif et changer les regards -

Alexandre Parvedy part d'un constat simple : le canyoning et les sports de nature sont encore trop souvent perçus comme réservés à une élite aisée ou à un public averti.

En ciblant des personnes victimes de rejet, de discriminations ou de précarité — qu'il s'agisse de sexisme, de violences, d'homophobie, de transphobie, de racisme ou de précarité économique —, son ambition est de briser ces barrières invisibles. Il souhaite leur prouver qu'elles ont pleinement leur place dans ces disciplines, susciter des passions et déclencher un déclic d'autonomisation : chacun et chacune est capable de dépasser ses limites et d'accéder à ces activités.

- Soutien aux femmes et aux enfants (association Femmes Solidaires) -

Destinées aux femmes victimes de violences intrafamiliales et conjugales ainsi qu'à leurs enfants, ces journées en canyon sont conçues comme des parenthèses de reconstruction. L'objectif est d'offrir un espace de liberté, de réappropriation du corps et de reconquête de la confiance en soi. Des captations par drone sont réalisées lors de ces sorties afin de sublimer leur courage, de mettre en lumière leur force et de célébrer ce retour à la liberté au cœur des paysages réunionnais.

Inclusion et visibilité LGBT+ (association Pilon) :

Parce que les personnes de la communauté LGBT+ font encore face à des discriminations et à de l'exclusion dans les milieux sportifs, Alexandre a imaginé un projet symbolique et affirmé : un shooting photo artistique en plein canyon, associant l'univers de la montagne et du canyoning au monde LGBTQIA+ (drapeau arc-en-ciel, talons, etc.). Une manière décalée et militante de se réapproprier l'espace naturel, de casser les stéréotypes de genre et de revendiquer le droit d'exister tel que l'on est, même dans les sports extrêmes.

Ouverture aux jeunes et aux publics vulnérables :

Soucieux de toucher l'ensemble des populations marginalisées ou exposées au racisme et à la précarité, Alexandre développe de nouveaux partenariats :

La Polyvalence : un service social d'accompagnement pour les jeunes traversant des difficultés familiales majeures, pour leur offrir un nouveau souffle et des repères à travers le sport.

Les associations mahoraises de La Réunion : en lien étroit avec la délégation de Mayotte, pour créer des ponts culturels, favoriser le vivre-ensemble et lutter contre le rejet.

Les étudiants en situation de précarité : pour qui l'accès aux loisirs et aux sports de nature est bien souvent financièrement inabordable.

- Partenariats locaux et démarche artistique de sensibilisation -

Ce projet repose sur une démarche solidaire et ancrée dans le territoire réunionnais. Deux moniteurs de canyoning locaux ont choisi de s'engager bénévolement aux côtés d'Alexandre : Luciano Maillot (ACilaosCanyoning) et Pierre Hoarau (Takamaka Évasion). Sensibles aux enjeux sociaux de l'île, ces professionnels apportent leur expertise technique pour garantir la sécurité et l'adaptation de chaque parcours.

Afin de donner une portée durable à ces initiatives, chaque action se conclut par un temps d'écoute et d'interview réalisé par Stan Araboux (auteur, réalisateur et vidéaste), Loïc Leprince (vidéaste) et Mia Escoï (photographe). Ces témoignages permettent de recueillir les ressentis de personnes peu habituées à ces disciplines et souvent exposées aux discriminations dans le sport, offrant une tribune directe pour sensibiliser le grand public.

Alexandre Parvedy explique : "J'ai toujours eu cette empathie et ce refus de l'injustice. Ce projet est ma façon de lutter contre toutes les formes de discrimination en proposant une aventure humaine où chacun trouve sa place."