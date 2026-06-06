[Photos-Vidéo] Bras de la Plaine : une randonnée au coeur d'un paysage hors du temps

Situé à l'Entre-Deux, le Bras de la Plaine attire les randonneurs en quête de paysages spectaculaire. Fermé au public suite à un accident, survenu le 13 mai 2026, il est de nouveau ouvert depuis ce mardi 2 juin 2026. Entre traversées d'eau, sentiers rocheux et falaises basaltiques monumentales, le site offre aussi des pauses pique-nique au bord de l'eau. Il dévoile aussi un décor presque irréel qu'Imaz Press vous fait découvrir à travers ces images (Photos et vidéo : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Le Bras de la Plaine, l'un des sites aux gorges les plus belles de l'île, est situé à l'Entre-Deux. Le nom de la commune fait d'ailleurs référence à sa position géographique entre le Bras de la Plaine et le Bras de Cilaos. Le lieu a également inspiré la devise de la commune : "Deux Bras, un Cœur".

Chaque week-end, le site attire de nombreux pique-niqueurs mais propose aussi un moment décalé dans un paysage hors du commun.

Mais méfiez-vous, le lieu possède son côté dangereux. Le 13 mai 2026, deux personnes ont chuté sur le sentier au niveau d'un passage fragilisé par un éboulis. À nouveau ouvert au public depuis ce mardi 2 juin 2026, la prudence reste toujours de mise.

- Plusieurs minutes de marche pour découvrir l'arche à la tête d'éléphant -

Pour le découvrir, une randonnée s'impose. Garez votre véhicule sur le parking du Dassy. Enfilez vos baskets, nouez vos lacets, c'est parti pour 45 minutes de marche jusqu'au Pont de la Liane.

Continuez en rive gauche par plusieurs sentiers pour rejoindre le Bras de la Plaine. Sur le sentier vous trouverez une végétation luxuriante, avec des bananiers ou encore des letchis, sur des terrains exploités qui semblent abandonnés.

Vous êtes enfin arrivés au lit de la rivière. Il faudra alors traverser pour arriver à l'arche naturelle à la forme d'une tête d'éléphant.

- Des falaises titanesques -

Après 2 heures de montée, l'entrée d'une immense grotte se dessine en remontant la berge. Impressionnante, elle ouvre la vue sur un tunnel basaltique. Une suite plus sportive vous attend si vous continuez.

Levez le pied car le sol est très rocailleux et alterne entre berges et rivière. Levez aussi les yeux et admirez cette gorge bordée d'arbres et d'immenses falaises resserrées, d'orgues basaltiques, vestiges des activités volcaniques passées.

Attention, ne vous y aventurez pas si l'eau vous remonte jusqu'aux genoux, ni si le courant vous semble trop fort et préférez la saison sèche, préconise l'Office de tourisme du sud de La Réunion. Il est donc important de vérifier la météo et les restrictions en amont.

La randonnée du Bras de la Plaine alterne entre marche calme et marche rugueuse mais offre le spectacle d'un décor minéral, sorti tout droit d'un film de science-fiction.

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