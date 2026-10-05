Bus caillassés à Saint-Denis : Sodiparc maintient la déviation de plusieurs lignes

Après une série de caillassages à répétition le week-end dernier ayant endommagé plusieurs bus du réseau CITALIS, SODIPARC poursuit la mise en place des itinéraires sur certaines lignes. Ces mesures sont mises en place pour garantir la sécurité des usagers, des conducteurs et des véhicules. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- A compter de 16h ce jour et jusqu’à nouvel ordre -

Secteur Chateau Morange/Boulevard de La Trinité

Ligne 19 :

Les arrêts suivants ne sont plus desservis dans les deux sens :

- Zola

- Azéma

- Chateau Morange

Secteur Primat

Lignes concernées : 26, 27, 27A, 31, 33 :

Arrêts non desservis :

- Siège CINOR

- Les Lavandières

- École Primat

- Stade de l'Est

- Pont Triolet

Ligne 32 :

Arrêt non desservis :

- Siège CINOR

- A partir de 18h ce jour -

Les lignes 27, 27A, 33 seront déviées à partir de l’arrêt "Pierre Aubert" par le boulevard du Chaudron et desserviront l’arrêt "Les Evis" dans la rue Eudoxie Nonge. Leur terminus provisoire sera situé à l’arrêt "Rue de l'École".

Le terminus des lignes 28, 29A, 32 et 40 sera situé à l’arrêt "Rue de l’école".

Secteur Moufia/Bois de Nèfles

Lignes concernées : 24 et 24A :

Terminus provisoire à Théodore Chassériau

Déviation identique à celle habituellement mise en place lors du marché forain du mercredi et du dimanche.

Ligne 25 :

Arrêt non desservi :

- Avenue Leconte de Lisle

Terminus temporaire : rue de l’école.