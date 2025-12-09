Route des Tamarins : l'incendie un camion est éteint, la totalité de la route est rouverte à la circulation

(Actualisé) Un incendie s’est déclaré à bord d’un camion tôt ce mardi matin 9 décembre 2025 sur la route des Tamarins. Le véhicule circulait dans le sens nord-sud et se trouvait après l’Éperon lorsque le feu a pris. Le chauffeur a pu s’extraire de la cabine. La direction régionale des routes a interdit la circulation sur les deux voies vers le sud pour permettre l’intervention des secours. Les pompiers sont venus à bout du sinistre vers 7h30. À 9h50, le CRGT annonce que l’événement dans le secteur de la Ravine Bras de Saint-Gilles est terminé (Photo d’illustration www.imazpress.com)