Cancer du sein : à La Réunion, les femmes de 50 à 74 ans invitées à se faire dépister

À l’occasion d’Octobre Rose, mois dédié à la prévention du cancer du sein, les partenaires institutionnels et les acteurs de terrain se mobilisent. L'Agence régionale de Santé de La Réunion, la CGSS Réunion et Cap Onco Réunion invitent les femmes de 50 à 74 ans à se faire dépister. Une détection précoce du cancer du sein améliore les chances de guérison et permet d’en réduire la mortalité. À La Réunion, plus de 500 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année, 88 femmes en décèdent en moyenne chaque année (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

En 2026, la priorité est d’aller davantage vers les femmes qui participent le moins au dépistage, notamment dans les territoires où le recours est le plus faible ou difficile afin de favoriser un accès équitable au dépistage.

À La Réunion, environ 120.000 femmes sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein. Le taux de participation au dépistage organisé s’établit à 42%, alors que la cible nationale s’établit à 70%.

- Dépister pour mieux se soigner -

Le programme national de dépistage organisé s’adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans, sans symptôme et ne présentant pas de facteur de risque particulier nécessitant une surveillance spécifique. Tous les deux ans, l’Assurance Maladie leur propose de réaliser une mammographie de dépistage.

Chaque femme est invitée à prendre rendez-vous chez un radiologue agréé. La liste des radiologues participant au programme est jointe au courrier d’invitation et disponible sur le site de Cap Onco Réunion.

L’examen comporte une mammographie des deux seins (deux clichés par sein, face et oblique) et un examen clinique. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, sans avance de frais ;

Lorsque la mammographie ne révèle pas d’anomalie, elle bénéficie systématiquement d’une seconde lecture par un autre radiologue afin de renforcer la qualité du dépistage.

Lorsqu’une anomalie est détectée, des examens complémentaires peuvent être nécessaires afin d’établir un diagnostic précis. La nécessité de réaliser ces examens complémentaires ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’un cancer.

Même en l’absence de symptôme, une mammographie de dépistage tous les deux ans reste essentielle entre 50 et 74 ans.

Détecté tôt, le cancer du sein se guérit dans 9 cas sur 10, avec de meilleures chances de guérison et, lorsque cela est possible, des traitements moins lourds.

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- Le cancer du sein, un cancer fréquent -

À La Réunion, plus de 500 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année, 88 femmes en décèdent en moyenne chaque année.

Chaque année en France, plus de 60.000 nouveaux cas sont diagnostiqués et environ 12.000 femmes en décèdent.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme : une femme sur huit sera concernée au cours de sa vie.

Il s’agit de la première cause de décès par cancer chez la femme.

En cas d’apparition d’une grosseur ou toute autre modification inhabituelle du sein ou du mamelon, il est impératif de consulter un médecin sans attendre le prochain dépistage.

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