CAP et Certificat de spécialisation : un taux de réussite de 78,7% dans l'académie de La Réunion

Cette année, l’académie compte 2.684 diplômés de niveau 3 (CAP et Certificat de spécialisation qui remplace la Mention complémentaire). Le taux de réussite global est de 78,7 %, en baisse de 0,2 point par rapport à la session 2025 (78,9 %) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le CAP compte 78,1 % de reçus parmi les 3 280 candidats qui se sont présentés à l’examen final. Le taux de réussite des spécialités de la production progresse de 0,9 point par rapport à 2025, alors que celui des services est en baisse de - 1,4 points.

Le certificat de spécialisation, qui remplace la mention complémentaire de niveau 3 compte 92,4 % de reçus parmi les131 candidats qui se sont présentés cette année. Le taux de réussite progresse de 4,4 points par rapport à 2025 (88 %).