[Photos-Vidéos] La cascade Délice, un havre de fraîcheur au coeur de l'Est de La Réunion

Ce dimanche 11 octobre 2026, nous vous emmenons sur les hauteurs de Quartier-Français à Sainte-Suzanne découvrir un site d'eau douce, facile d'accès, la cascade Délice. Une courte balade d'à peine 15 minutes, aller et retour, vous permet d'y accéder. La chute a beaucoup d'eau mais n'est pas impressionnante. C'est principalement le bassin de baignade et le cadre agréable qui attirent toujours autant de monde dans cette région proche de Saint-André. (Photos et vidéos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Situés sur les hauteurs de Quartier-Français, entre Sainte-Suzanne et Saint-André dans l’Est de La Réunion, la cascade Délices, haute de quatre mètres, et son bassin d’eau douce offrent un point de détente.

Le site possède un parking et la balade jusqu'à la cascade ne prend qu'une quinzaine de minutes. Entre bambous, badamiers et jacquiers qui font de l'ombre sur le chemin, la balade promet un bol d'air frais.

Cette balade s’effectue, pour la plupart du parcours, en longeant le cours d’eau de la "Petite Rivière Saint-Jean". Une petite passerelle permet enfin d'accéder au bassin en contrebas.

Le lieu est idéal pour un moment familial, mais restez prudent car il n'y a aucune surveillance. Comme pour toutes balades et randonnées, ne partez jamais seul et vérifiez toujours la météo en amont.

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