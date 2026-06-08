Casud : les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes

Les inscriptions aux transports scolaires de la Casud pour l'année scolaire 2026-2027 s’ouvrent ce lundi 8 juin 2026 et se clôtureront le 31 juillet prochain. Les familles sont invitées à privilégier l'inscription en ligne, qui permet notamment un paiement en plusieurs fois. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Afin de simplifier les démarches administratives, la Casud encourage les usagers à procéder à l'inscription en ligne, accessible dès aujourd’hui. Celle-ci présente plusieurs avantages :

• Une démarche accessible 24 h/24 et 7 j/7 ;

• L'absence de déplacement et de temps d'attente en agence ;

• La réception de la carte de transport à domicile ;

• La possibilité de régler les frais d'inscription en trois échéances.

Les familles devront préparer les pièces justificatives à fournir :

• Une photo d'identité récente ;

• Une photocopie d'un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

• Une copie de l'attestation CAF de moins de trois mois ou le dernier avis d'imposition ;

• Le règlement intercommunal des transports daté et signé par le représentant légal ;

• Pour les élèves scolarisés en maternelle, une attestation de prise en charge datée et signée par le représentant légal.

Notez que pour les inscriptions réalisées en agence, le règlement peut se faire par carte bancaire, chèque ou espèces, mais devra être effectué en une seule fois. Concernant le paiement en ligne, les usagers ont la possibilité de payer en 1 ou 3 fois sur le site.

Pour garantir la réception de la carte de transport avant la rentrée scolaire, il est recommandé d'effectuer l’inscription avant le 31 juillet. "L’usager peut décider de récupérer la carte de transport en agence ou qu’elle soit envoyée à son domicile", précise la Casud.

Pour toute information complémentaire, les usagers sont invités à consulter le site internet de la Casud.