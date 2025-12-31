Smic revalorisé, contrôle technique renforcé, dons entre particuliers… Tout ce qui change le 1er janvier 2026

Pouvoir d’achat, fiscalité, transports, automobile, carburants… Comme chaque début d’année, de nombreuses mesures vont entrer en vigueur, avec un impact sur le quotidien des Français. En ce 1er janvier 2026, Imaz Press fait le point.

- Carburants, c'est la baisse -

Bonne nouvelle pour ce début d'année. Pour le mois de janvier 2026, le prix du sans-plomb enregistre une baisse de 1 centime et passe à 1,56 euros.

Le prix du gazole diminue de 6 centimes et passe à 1,23 euros. La Région Réunion a approuvé la reconduction du dispositif de réduction du prix de la bouteille de gaz à 18 euros pour 6 mois. Sans cette aide financière, le prix de la bouteille de gaz s’élèverait à 18,59 euros

- Carte grise en hausse à La Réunion -

Le prix des cartes grises augmente au 1er janvier 2026. La Région Réunion a décidé de passer de 57 à 60 euros le tarif, soit le plafond maximal autorisé par la loi.

La Région motive sa décision par les fortes contraintes budgétaires auxquelles elle va être soumise, engendrées par les dernières lois de finance.

De plus, dès janvier 2026, les plaques d’immatriculation roses viendront remplacer les plaques WW, destinées aux immatriculations temporaires, et qui permettent aux voitures neuves ou importées de circuler pendant 2 à 3 mois, le temps d’obtenir leur carte grise définitive. Quelque 460.000 véhicules seront concernés.

- Revalorisation du smic -

Chaque année, au 1er janvier, le smic est revalorisé afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés concernés. Il sera ainsi augmenté de 1,18 % à compter du 1er janvier, soit une hausse de 17 euros net mensuels.

Nouveaux montants à partir du 1er janvier 2026 :

- SMIC horaire brut : 12,02 euros (contre 11,88 euros).

- SMIC mensuel brut (35 heures) : 1 823,03 euros.

- SMIC mensuel net estimé : 1 443,11 euros.

Les pensions de retraite de base du régime général seront également revalorisées de 0,9 % au 1ᵉʳ janvier 2026, après une hausse de 2,2 % en 2025, une progression plus faible qui s’explique par le ralentissement de l’inflation.

- Augmentation du plafond annuel de la Sécu -

Le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) augmente de 2 % par rapport à 2025. Ce qui correspond à un plafond annuel fixé à 48.060 euros.

Il correspond au montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul des cotisations (indemnités journalières pour maladie, accident du travail, retraites, etc.).

- Déclaration de dons d’argent entre particuliers -

Les dons d’une valeur importante (somme d’argent, actions ou objet de valeur) sont à déclarer obligatoirement à l’administration fiscale. La personne qui reçoit le don doit effectuer cette démarche (ou son représentant légal dans le cas d’un mineur ou d’un majeur protégé) sur le site Internet de la Direction générale des finances publiques.

Non, un cadeau n’est pas un don. Les règles fiscales ne changent pas et ne concernent pas les petits cadeaux entre proches : l’argent de poche, les étrennes de Noël, les cadeaux offerts lors d’occasions comme un anniversaire ou un mariage.

- Renforcement du contrôle technique -

À compter du 1er janvier 2026, le contrôle technique sera refusé à tous les modèles de voitures équipées des airbags Takata.

"Afin de traiter systématiquement les véhicules faisant l'objet d'une mesure de "stop drive" toujours en circulation (1,3 million), il a été décidé d'intégrer la vérification des airbags dans les points pouvant faire l'objet d'une contre-visite lors du contrôle technique", indique le ministère dans un communiqué.

"Si le véhicule est équipé d'un airbag Takata classé "stop drive" (et uniquement dans ce cas), le véhicule sera mis en contre-visite en raison du danger potentiellement mortel qu'il représente (...), le contrôle technique ne pourra être validé qu'après réparation par un garagiste de la marque" et "le véhicule n'aura plus le droit de circuler tant qu'il n'est pas réparé", détaille le ministère.

Au 30 novembre 2025 à La Réunion, 20.416 véhicules restent encore à traiter, selon les derniers chiffres de la préfecture. Trois Réunionnais ont perdu la vie à cause de ces airbags.

- Nouveaux tarifs pour les timbres et les colis -

La Poste procède, au 1er janvier, à des ajustements tarifaires de ses services d’envoi. Les prix des courriers et des colis augmentent de 7,4 % en moyenne.

Le prix de la lettre verte passe à 1,52 euro.

Pour les tarifs de Colissimo, ils augmentent en moyenne de 3,4 %, toutes destinations confondues (France et international).

- L’indemnité minimale de stage en hausse -

Les stagiaires verront leur indemnisation minimale augmenter, la gratification horaire passant de 4,35 à 4,50 euros, soit 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.

Cette revalorisation s’appliquera aux conventions couvrant des périodes à cheval sur le 1ᵉʳ janvier 2026, dès lors que la durée de stage est d’au moins deux mois dans la même entreprise.

- Un examen civique avant une demande de titre de séjour -

Les résidents étrangers ressortissants de pays non-membres de l’Union européenne devront, à partir du 1er janvier 2026, passer un examen civique pour toute première demande de titre de séjour pluriannuel et les naturalisations.

Il prendra la forme d’un questionnaire à choix multiples et il faudra au moins 80 % de bonnes réponses pour le réussir. Il sera composé de quarante questions, divisées en plusieurs thèmes : "principes et valeurs de la République", "système institutionnel et politique", "droits et devoirs" ou encore "histoire, géographie et culture".

- MaPrimeRénov’, le guichet unique à nouveau fermé -

Mauvaise nouvelle pour les projets de rénovation. Faute de budget voté, le guichet MaPrimeRénov’ est à nouveau suspendu au 1er janvier 2026, bloquant temporairement le versement de nouvelles aides.

