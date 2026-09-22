CHU : l'exposition "Mémoire visuelle de l’hôpital de Saint-Joseph" faire revivre un patrimoine oublié

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, placées sous le thème "Patrimoine de la photographie", le vernissage de l’exposition "Mémoire visuelle de l’hôpital de Saint-Joseph" s’est tenu ce vendredi 18 septembre 2026. Le CHU a également salué la venue exceptionnelle du Dr Michel André, centenaire et ancien médecin de l’hôpital de Saint-Joseph qui a fourni de nombreuses photos de l’exposition. (Photo CHU de La Réunion)

Le vernissage a eu lieu en présence d'Émeline K/Bidi, députée de la 4ème circonscription, Gérald Kerbidi et Mohamed Jaffar, adjoints à la mairie de Saint Joseph, de Clément Suzanne de la Société d’histoire de Saint Joseph, de Sabrina Wadel, directrice générale adjointe du CHU de La Réunion et du Fonds Santé Solid’R, le Fonds de dotation du CHU de La Réunion, qui a financé cette exposition.

- Un hôpital transformé au fil des décennies -

Inauguré le 23 mars 1953, l’établissement a profondément évolué au fil des décennies. Les importants réaménagements réalisés dans les années 1980 ont notamment transformé son architecture et sa façade, qui ne ressemblent plus aujourd’hui à celles de l’hôpital d’origine.

À travers des photographies anciennes, l’exposition permet ainsi de faire ressurgir l’image d’un établissement aujourd’hui largement oublié dans sa forme originelle. Architecture, espaces de travail, fonctionnement de l’hôpital et premiers professionnels qui y ont exercé sont remis en lumière.

- Des photographies pour transmettre une mémoire -

Ces photographies constituent de précieux témoignages d’une époque et permettent de transmettre une mémoire hospitalière et locale aux nouvelles générations. Les photographies présentées ont été mises à disposition par les médecins Jeanne et Michel André, qui travaillaient à l’hôpital de Saint-Joseph dans les années 1950. Ce fonds a été complété par celui de la Société d’histoire de Saint-Joseph, constitué notamment à partir des collections de Raphaël Babet et de Guy Hoarau.

Pensée depuis plusieurs années, cette exposition propose de redécouvrir l’hôpital de Saint-Joseph dans ses premières années de fonctionnement, autour des années 1950.

- Un projet soutenu par le Fonds de dotation du CHU -

Le soutien financier du Fonds de dotation du CHU de La Réunion a permis de donner vie à ce projet de valorisation du patrimoine hospitalier. La Société d’histoire de Saint-Joseph, partenaire de l’exposition, a également contribué à la réalisation de ce projet par la mise à disposition de son fonds photographique et de son expertise en la matière.

Cette exposition rappelle que le patrimoine ne se limite pas aux bâtiments encore visibles. Il est aussi constitué d’images, de souvenirs, de femmes et d’hommes qui ont participé à l’histoire d’un territoire.

Avec "Mémoire visuelle de l’hôpital de Saint-Joseph", la photographie devient ainsi un véritable outil de transmission : celui de la mémoire d’un hôpital, mais aussi d’une époque et d’une communauté.

Le CHU de La Réunion et le Fonds de dotation Santé Solid’R remercient chaleureusement les médecins Jeanne et Michel André pour la mise à disposition de leurs précieuses photographies, ainsi que la Société d’histoire de Saint-Joseph pour leur contribution à la constitution du fonds présenté dans le cadre de cette exposition, avec les collections de Raphaël Babet et du Dr Guy Hoarau.

Ils adressent leurs remerciements à la municipalité de Saint-Joseph pour son soutien, aux membres du conseil d’administration du Fonds de Dotation Santé Solid’R qui ont soutenu ce projet au titre de l’appel à projets 2025, à Thomas Lebon, Cadre de santé au CHU de La Réunion, qui a accompagné et soutenu ce projet dès son origine, ainsi qu’à l’ensemble des agents du CHU particulièrement investis dans sa réalisation.